نيجيرفان بارزاني .. ثاني رئيس لكردستان العراق

انتقل نيجيرفان بارزاني من رئاسة حكومة كردستان العراق إلى رئاسة الإقليم ، بتصويت 68 نائباً من أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني .

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

رئيس كردستان الجديد

يعتبر رئيس إقليم كردستان العراق أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، وينتخب من قبل باقتراع سري مباشر كل أربع سنوات، وأمس انتخب برلمان الإقليم نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوت خلال الجلسة، التي عقدت في أربيل، 68 نائباً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني، وهي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي إضافة إلى الجيل الجديد فيما صوتت لصالحه كتلة الحزب الديمقراطي والتغيير وممثلو الأقليات في البرلمان.

مهام الرئيس ويمثل رئيس الإقليم شعب كردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي ويشرف على العلاقات والتنسيق بين السلطات الاتحادية العراقية والإقليم. كما يمثل شعب كردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي وفي الاستشارات والمباحثات مع الحكومة العراقية. ويمارس رئيس الإقليم صلاحيات التصديق على تعيينات