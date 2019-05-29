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نيجيرفان بارزاني .. ثاني رئيس لكردستان العراق

انتقل نيجيرفان بارزاني من رئاسة حكومة كردستان العراق إلى رئاسة الإقليم ، بتصويت 68 نائباً من أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني .
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
رئيس كردستان الجديد
رئيس كردستان الجديد
يعتبر رئيس إقليم كردستان العراق أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، وينتخب من قبل باقتراع سري مباشر كل أربع سنوات، وأمس انتخب برلمان الإقليم نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوت خلال الجلسة، التي عقدت في أربيل، 68 نائباً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني، وهي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي إضافة إلى الجيل الجديد فيما صوتت لصالحه كتلة الحزب الديمقراطي والتغيير وممثلو الأقليات في البرلمان.
  مهام الرئيس ويمثل رئيس الإقليم شعب كردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي ويشرف على العلاقات والتنسيق بين السلطات الاتحادية العراقية والإقليم. كما يمثل شعب كردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي وفي الاستشارات والمباحثات مع الحكومة العراقية. ويمارس رئيس الإقليم صلاحيات التصديق على تعيينات
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اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

بولتون: إيران وراء الهجوم على «سفن الإمارات»

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بأن إيران "من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية"، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية. وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" صباح الأربعاء: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: شلل في السودان.. وثلاث قمم في مكة

تصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف القمم التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وأبرز الملفات التي ستتناولها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قيادة الحراك السوداني نفذت وعدها، ونظمت أمس إضرابا في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة لحكومة مدنية. ولقيت الدعوة للإضراب، الذي يدوم يومين، استجابة واسعة من قطاعات عدة، على غرار النقل والصحة والبنوك.
اقتصاد-فلسطين

هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
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الإعلامية-الكويتية-فجر السعيد-محمد-حسنى مبارك

مبارك: تهديد إيران للخليج لا يمكن السكوت عليه

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 استغلت كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها. وأضاف الرئيس مبارك خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، متابعا "وأنا مع الملك عبدالله العاهل السعودي كان لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم.
ترامب-في-العراق

تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
علم-ايران

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الإيراني

أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له، في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، وأفاد مراسل "روسيا اليوم"، بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عيّن بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.
طائرة-المراقبة-الأمريكية

أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
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