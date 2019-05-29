«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

أحمد صلاح حسني وياسمين صبري- مسلسل حكايتي

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.

بينما جدد «حسام» طلبه مرة أخرى من عمه «سعد» وأخبره بأنه سيصبح شريكه فى المصنع بمجرد أن يكتب على ابنته وأخيرا ذهب «على» إلى «داليدا» وأخبرها بأن جدها هو من قتل والده وتفاجأت «داليدا» بما قاله وأكدت له أنها لا تعلم عن ماضى عائلتها شيئا ولامته