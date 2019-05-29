مصر للطيران تُعيد تشغيل خط أبيدجان

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

مصر للطيران

تأكيدًا على دورها الفعال في القارة الإفريقية وعلى خطواتها الجادة في إضافة المزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء، أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الطموح التي وضعتها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني للتوسع في القارة الإفريقية بالصورة التي تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي والذي يُعتبر بمثابة البوابة الشمالية لقارة إفريقيا. من جهته، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة