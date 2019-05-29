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مصر للطيران تُعيد تشغيل خط أبيدجان

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
مصر للطيران
مصر للطيران
تأكيدًا على دورها الفعال في القارة الإفريقية وعلى خطواتها الجادة في إضافة المزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء، أعلنت مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بساحل العاج اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الطموح التي وضعتها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني للتوسع في القارة الإفريقية بالصورة التي تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي والذي يُعتبر بمثابة البوابة الشمالية لقارة إفريقيا. من جهته، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
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مسجد-السلطان-ابو-العلا

مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
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والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
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مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.
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«مصر للطيران» تلغي رحلتيها للخرطوم غدا لهذا السبب

صرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا. وأوضح بيان للشركة مساء الإثنين، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن. وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.
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التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
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