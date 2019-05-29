وزير الداخلية يشارك أسر الشهداء الإفطار: ضحوا لنحيا

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

وزير الداخلية

خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يعتز ويفخر بأبنائه الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة، مضيفًا: "إن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهداؤنا الأبرار ومصابونا الأبطال"، وجاء الاحتفال بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم الشكر لأهالي الشهداء.

ووجه وزير الداخلية التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب اللواء توفيق عن سعادته للقاء الأسر والأبناء، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على استمرار التواصل مع أسر الشهداء بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة، وارتباط وزارة الداخلية