جريمة

وزير الداخلية يشارك أسر الشهداء الإفطار: ضحوا لنحيا

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يعتز ويفخر بأبنائه الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة، مضيفًا: "إن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهداؤنا الأبرار ومصابونا الأبطال"، وجاء الاحتفال بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم الشكر لأهالي الشهداء.
ووجه وزير الداخلية التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب اللواء توفيق عن سعادته للقاء الأسر والأبناء، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على استمرار التواصل مع أسر الشهداء بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة، وارتباط وزارة الداخلية
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
الارهابى-بهاء-على (1)

بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.
هيروين

«شيماء» دفنت جثة «الديلر» تحت السرير بعد جرعة زائدة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع تاجر مخدرات، عثر على جثته أسفل سرير ربة منزل بالزيتون، حيث اعتادت شيماء صاحبة الـ34 عاما، تعاطي المخدرات بعدما تعرفت على "أحمد الديلر"، وكانت دائما تنتهي جلسات "الكِيف" بأن يذهب كل منهما إلى حال سبيله، حيث يقيم في الزاوية الحمراء، بينما تقيم هي في شقة بمنطقة الزيتون برفقة أولادها ووالدتها الكفيفة، وخلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما غاب الديلر عن الوعي وتوفي نتيجة جرعة هيروين زائدة، فقامت بإخفاء جثته تحت سريرها، ووضعت فوقها مرتبة، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل شقتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة.
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جنازة شهيد النزهة‎ (5)

ترقية شهيدي شرطة لرتبة استثنائية تكريما لتضحياتهما

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ترقية اسمي ضابطين سابقين بمديرية أمن شمال سيناء، إلى رتبتي الرائد والمقدم، بعد استشهادهما خلال مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في مناطق شمال سيناء، تكريما وتقديرا لجهودهما الأمنية في الحرب على الإرهاب، إذ تمت ترقية الشهيد النقيب محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين ياسين أبو النور، إلى رتبة الرائد، كما تمت ترقية الشهيد الرائد ماجد أحمد محمد أحمد صبري، إلى رتبة المقدم. وتأتي هذه الترقية تكريما لجهود شهيدي الشرطة.
حملة-الأمن-العام

إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 12 ألف قضية خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (12)

ماشية نافقة وذبح مخالف..ضبط 770كيلو لحم فاسد بالجيزة

تشكل ثلاجات اللحوم ومحلات الجزارة غير المرخصة "صداعا" مزمنا يؤرق أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التي تولي اهتماما كبيرا لذلك الملف من خلال توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على الجزارين وثلاجات حفظ اللحوم بمختلف محافظات الجمهورية حرصا على صحة المواطنين والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البعض لطرح كميات من اللحوم ومصنعاتها الفاسدة بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة وفق القانون وذلك من خلال حملات إدارات مباحث التموين بشتى أنحاء البلاد.
جلسة حبيب العادلى (4)

براءة حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وبمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألفا و 212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: "العادلي" و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبرائتهم من باقي الاتهامات.
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