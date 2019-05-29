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طلاب أولى ثانوي سعداء بامتحان التاريخ..و«أمهات مصر» يعترض

تحرير:أمينة محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي
أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "التاريخ" إلكترونيا عبر جهاز "التابلت"، حيث أكد الطلاب عقب خروجهم من اللجان، أن الامتحان تضمن 17 سؤالا ما بين اختيار من متعدد وأسئلة مقالية. وأشار الطلاب إلى أن الأسئلة جاءت سهلة عدا بعض الجزئيات الخاصة بالأسئلة المقالية بها بعض الصعوبات، مؤكدين أن الامتحان في مجمله "متوسط" من حيث الصعوبة، وفي مستوى جميع الطلاب، كما يعتمد على الفهم. وأوضح الطلاب أنهم لجأوا للكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض الأسئلة.
من جانبها، قالت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك اختلافا في مستوى نماذج امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد. وأشارت "عبير"، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك نماذج لامتحان مادة التاريخ جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما هناك نماذج أخرى جاءت
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مسجد-السلطان-ابو-العلا

مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (4)

طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
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في امتحان الرياضيات.. قلم «التابلت» لا يعمل بالبحيرة

شهد اليوم الخامس من امتحانات الصف الأول الثانوي "امتحان مادة الرياضيات" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مشكلة جديدة، تمثلت في أن القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت المدرسي لا يعمل، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الصباحية بإجمالي 24 ألفا و413 طالبا وطالبة، في 100 مدرسة. وكذا يجري الاستعداد في جميع المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
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شكوى طلاب أولى ثانوي من امتحان الجغرافيا: بره المنهج

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات الإلكترونية بامتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت. وشمل الامتحان 17 سؤالا، منها 10 أسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، و7 مقالية. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الجغرافيا، واصفين إياه بـ"الامتحان التعجيزي"، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن أغلب الأسئلة جاء من خارج المنهج. وأوضح الطلاب أن الأسئلة المقالية التي شملها الامتحان، تعتمد على الفهم وقياس التحصيل بشكل نقدي بعيدا عن الحفظ والتلقين.
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80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
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