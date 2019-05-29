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«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
مسلسل هوجان - محمد إمام وداليدا خليل
مسلسل هوجان - محمد إمام وداليدا خليل
شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
فيما ذهب «على» يجسده كريم عبد الجواد، إلى «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز وسأله عن «هوجان» وأنه يريد أن يعرف كل شيء عنه، وأخبره بأن «هوجان» هارب من جريمة قتل، وتحدثت «لميس» مع «نور» ولمحت لها بأنها تعرف أنها على علاقة
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
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محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
محمد-إمام-وصلاح-عبد-الله

محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
مسلسل-هوجان

«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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