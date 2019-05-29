«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

مسلسل هوجان - محمد إمام وداليدا خليل

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.

فيما ذهب «على» يجسده كريم عبد الجواد، إلى «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز وسأله عن «هوجان» وأنه يريد أن يعرف كل شيء عنه، وأخبره بأن «هوجان» هارب من جريمة قتل، وتحدثت «لميس» مع «نور» ولمحت لها بأنها تعرف أنها على علاقة