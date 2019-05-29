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إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
إعدام - تعبيرية
إعدام - تعبيرية
أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
وأصدر القضاء العراقي، أمس الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على فرنسيين جديدين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي. ويحاكم العراق آلاف المشتبه بقتالهم في صفوف "داعش" ومنهم مئات الأجانب الذين اعتقل كثير منهم مع استعادة السلطات السيطرة على معاقل التنظيم في أنحاء العراق. ووفقا للجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، التي
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نيجيرفان بارزاني .. ثاني رئيس لكردستان العراق

يعتبر رئيس إقليم كردستان العراق أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، وينتخب من قبل باقتراع سري مباشر كل أربع سنوات، وأمس انتخب برلمان الإقليم نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوت خلال الجلسة، التي عقدت في أربيل، 68 نائباً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني، وهي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي إضافة إلى الجيل الجديد فيما صوتت لصالحه كتلة الحزب الديمقراطي والتغيير وممثلو الأقليات في البرلمان.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

بولتون: إيران وراء الهجوم على «سفن الإمارات»

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بأن إيران "من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية"، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية. وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" صباح الأربعاء: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".
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صحف عربية: شلل في السودان.. وثلاث قمم في مكة

تصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف القمم التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وأبرز الملفات التي ستتناولها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قيادة الحراك السوداني نفذت وعدها، ونظمت أمس إضرابا في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة لحكومة مدنية. ولقيت الدعوة للإضراب، الذي يدوم يومين، استجابة واسعة من قطاعات عدة، على غرار النقل والصحة والبنوك.
اقتصاد-فلسطين

هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
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جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
نساء داعش

القبض على «مسؤول السبايا» في داعش بالعراق

تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد. وحسب "سكاي نيوز - عربية"، تمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
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