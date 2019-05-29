إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

إعدام - تعبيرية

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".

وأصدر القضاء العراقي، أمس الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على فرنسيين جديدين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي. ويحاكم العراق آلاف المشتبه بقتالهم في صفوف "داعش" ومنهم مئات الأجانب الذين اعتقل كثير منهم مع استعادة السلطات السيطرة على معاقل التنظيم في أنحاء العراق. ووفقا للجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، التي