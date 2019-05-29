رياضة

قبل كوبا أمريكا.. نيمار يترك تدريبات البرازيل مصابًا

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
نيمار
نيمار
خرج النجم البرازيلي نيمار من تدريبات منتخب بلاده أمس الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى، تلك الإصابة التي تثير الفزع في معسكر البرازيل التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي تحتضنها على أرضها الشهر المقبل، وتأتي تلك الإصابة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجريد نيمار من شارة القيادة ومنحها لزميله في باريس سان جيرمان داني ألفيس الذي ارتدى تلك الشارة 4 مرات من قبل، وتعرض نيمار للإصابة عندما حاول تسديد كرة في مساحة ضيقة أثناء ضغط زميله تياجو سليفا عليه.
وتتطلع البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، ودخل البطولة باعتبارها المرشح الأبرز للفوز باللقب، خاصة أنها تستضيف كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1989. وتتواجد البرازيل في مجموعة تضم كل من فنزويلا وبيرو وبوليفيا، وتستهل مشوارها بخوض المباراة الافتتاحية في البطولة يوم 14 يونيو
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تعرف على الحكم المرشح في أمم إفريقيا بدلا من جريشة

دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بديلا لجهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر "كاف" هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي

يستضيف الملعب الأولمبي بباكو عاصة أذربيجان، مساء اليوم الأربعاء، نهائي بطولة منافسات الدوري الأوروبي، بين تشيلسي ونظيره أرسنال وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.
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مدرب بلجيكا يضع شرطًا لتدريب برشلونة

أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، أنه لن ينتقل لتدريب أي فريق، بدون مناقشة الأمر في البداية مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط اسمه بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفًا لإيرنيستو فالفيردي، والذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد خسارته هذا الأسبوع لنهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب خروجه المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، وذلك على الرغم من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.
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توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.
باريس-سان-جيرمان

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
نيمار

تنفيذ شرط بيريز = تحرك ريال مدريد لضم نيمار

وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرنجي منذ مدة طويلة، لا سيما أن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام، وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس الريال لن يدخل في مفاوضات مع سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.
نيمار

إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب أحداث نهائي كأس فرنسا

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف النجم البرازيلي نيمار لمدة 3 مباريات، وذلك بعد تعديه على أحد المشجعين خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا، وعلى الرغم من العقوبة، فسيكون بمقدور النجم الفرنسي المشاركة في مباراة الغد أمام أنجيه، ضمن مباريات الأسبوع رقم 36 من الدوري الفرنسي، على أن يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة، التي ستحرمه من مواجهة كل من ديجون وستاد ريمس في الجولتين الـ37 والـ38 على الترتيب، إضافةً إلى لقاء السوبر أمام رين في شهر أغسطس المقبل، والذي من المنتظر أن تحتضنه الصين.
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