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الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
من جانبه، أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه للعام الثالث على التوالي سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30 سبتمبر المقبل. وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية، أن قرار مد ساعات العمل فى القلعة جاء بناء علي موافقة
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مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
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والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
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أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

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حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من يوم السبت المُقبل، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى اليوم الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة ستكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت. وأكد رئيس الهيئة، أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".
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تعرف على سبب اختناق مواطنين بالكلور بالإسكندرية

كشفت التحقيقات الأولية المتعلقة بواقعة اختناق 17 مواطنا من سكان شارع القاهرة، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، لاستنشاقهم مادة غاز الكلور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن قيام أحد أصحاب محال المنظفات بإنزال "تانك" غاز كلور من العربة فتسرب الغاز منه، بينما أشار سكان الشارع إلى أن صاحب المحل قام بوضع مادة السلفونيك في برميل كلور بالخطأ، مما أدى إلى تفاعل كيميائي تسبب في تصاعد الأبخرة السامة، والتي أدت إلى اختناق سكان المنطقة والمارة بالطريق العام.
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