الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

قلعة قايتباي

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.

من جانبه، أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه للعام الثالث على التوالي سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30 سبتمبر المقبل. وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية، أن قرار مد ساعات العمل فى القلعة جاء بناء علي موافقة