جريمة

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واتهمت والدة المجني عليه "وليد. ش. ع" 14 سنة، صديقه ويعمل معه في نفس الفرن، بمحاولة هتك عرض نجلها. باستدعاء المتهم، أكد أنه كان "يهزر" مع صديقه، عقب انتهاء يوم العمل، وفي أثناء تنظيف ملابسهم من الدقيق بماكينة الكمبروسر، غافل صديقه من ظهره، ونزع بنطاله وأدخل خرطوم
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
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وزير الداخلية يشارك أسر الشهداء الإفطار: ضحوا لنحيا

خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يعتز ويفخر بأبنائه الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة، مضيفًا: "إن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهداؤنا الأبرار ومصابونا الأبطال"، وجاء الاحتفال بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم الشكر لأهالي الشهداء.
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بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.
هيروين

«شيماء» دفنت جثة «الديلر» تحت السرير بعد جرعة زائدة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع تاجر مخدرات، عثر على جثته أسفل سرير ربة منزل بالزيتون، حيث اعتادت شيماء صاحبة الـ34 عاما، تعاطي المخدرات بعدما تعرفت على "أحمد الديلر"، وكانت دائما تنتهي جلسات "الكِيف" بأن يذهب كل منهما إلى حال سبيله، حيث يقيم في الزاوية الحمراء، بينما تقيم هي في شقة بمنطقة الزيتون برفقة أولادها ووالدتها الكفيفة، وخلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما غاب الديلر عن الوعي وتوفي نتيجة جرعة هيروين زائدة، فقامت بإخفاء جثته تحت سريرها، ووضعت فوقها مرتبة، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل شقتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
مشاجرة - أرشيفية

3 قتلى و8 مصابين باشتباكات مسلحة بين عائلتين بأسوان

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات بالأسلحة النارية والعصي والشوم، بين عائلتين بقرية 7 بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وتم وضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، وتم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، بينما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الأطراف المسؤولين عن اندلاع الأحداث.
قتل

أبناء ولكن شياطين.. جرائم عائلية في حق «ست الحبايب»

تسلسلت الشياطين في الشهر الفضيل عدا شيطانين، قلباهما كالحجارة بل أشد قسوة أحدهما لم تأخده شفقة ولا رحمة بوالدته المسنة التي لم تكن يوما تتخيل أن أقرب الناس إليها سيكتب نهايتها بيده، إذ أمسك بسكين وسفك دمائها في نهار رمضان بطريقة اهتزت لها الوجدان، بينما الآخر لم يرحم وهن وضعف والدته المسنة ولم يخفض لها جناح الذل من الرحمة ودفعها بيديه دفعة أطاحت بجسدها من شرفة بالطابق الثالث لتهوى على الأرض مصابة بكسور في العمود الفقري وكدمات متفرقة في جسدها وسط ذهول جيرانها.
طعن

«علشان تليفون».. فلاح يطعن طالب بـ«مطواة» في الشرقية

لقى طالب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب تعرض لها على يد فلاح بدائرة قسم شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، حيث أقدم المتهم على قتله بسبب مشادة بينهما سببها فُقدان المجني عليه لهاتفه، وذلك وقتما كان يجلس برفقته وآخر في جلسة سمر، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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