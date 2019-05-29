ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

صورة أرشيفية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واتهمت والدة المجني عليه "وليد. ش. ع" 14 سنة، صديقه ويعمل معه في نفس الفرن، بمحاولة هتك عرض نجلها. باستدعاء المتهم، أكد أنه كان "يهزر" مع صديقه، عقب انتهاء يوم العمل، وفي أثناء تنظيف ملابسهم من الدقيق بماكينة الكمبروسر، غافل صديقه من ظهره، ونزع بنطاله وأدخل خرطوم