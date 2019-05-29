كومان يرفض ربط مستقبله بمنتخب هولندا

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

المنتخب الهولندي

رفض مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان، استبعاد إمكانية تدريبه برشلونة في المستقبل القريب، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الكثير من التكهنات بشأن قرب رحيل مدرب البرسا الحالي إيرنيستو فالفيردي، ويعد كومان من أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي والذي أنهى الموسم مع العملاق الكتالوني بأسوأ صورة ممكنة من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، إلى جانب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة، بالخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول في مباراة الإياب، على الرغم من الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وقال كومان حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من السهل للغاية قول ذلك، ولكن لن أصرح بمثل هذا"، وذلك ردًا على ما إذا كان يرغب في طمأنة الجماهير الهولندية بشأن استمراره على رأس القيادة الفنية للطواحين. وأضاف كومان: "أعتقد أن المؤتمر الصحفي الحالي مخصص للمنتخب الهولندي وفقط، وبالتالي أرغب في الحفاظ