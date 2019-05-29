جريمة

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

صندوق أسود وركن إرهاب يجب اقتناص كل ما فيه قبل التعامل معه كمتهم ارتكب جرائم تستحق العقاب القانوني حتى لو كان الإعدام.. وقائمة اتهاماته تزيد على القضايا المحكوم ضده فيها
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
الإرهابي هشام عشماوي- خلال نقله للقاهرة
الإرهابي هشام عشماوي- خلال نقله للقاهرة
الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
سجله الجنائي الإرهابي هشام عشماوي كان فرد تأمين بالقوات الخاصة "الصاعقة" عام 1996، لكن أفكاره المتشددة أخضعته للتحقيق والنقل لعمل إداري، وفى عام 2000 وبخ قارئ قرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها، بطريقة متشددة ومتعصبة بسبب خطأ في التلاوة، وبدأ فى بث تحريض ضد الجيش، لذلك أُحيل للمحاكمة العسكرية وتقرر
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جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
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وزير الداخلية يشارك أسر الشهداء الإفطار: ضحوا لنحيا

خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يعتز ويفخر بأبنائه الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة، مضيفًا: "إن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهداؤنا الأبرار ومصابونا الأبطال"، وجاء الاحتفال بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم الشكر لأهالي الشهداء.
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بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.
هيروين

«شيماء» دفنت جثة «الديلر» تحت السرير بعد جرعة زائدة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع تاجر مخدرات، عثر على جثته أسفل سرير ربة منزل بالزيتون، حيث اعتادت شيماء صاحبة الـ34 عاما، تعاطي المخدرات بعدما تعرفت على "أحمد الديلر"، وكانت دائما تنتهي جلسات "الكِيف" بأن يذهب كل منهما إلى حال سبيله، حيث يقيم في الزاوية الحمراء، بينما تقيم هي في شقة بمنطقة الزيتون برفقة أولادها ووالدتها الكفيفة، وخلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما غاب الديلر عن الوعي وتوفي نتيجة جرعة هيروين زائدة، فقامت بإخفاء جثته تحت سريرها، ووضعت فوقها مرتبة، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل شقتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة.
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الارهابى-بهاء-على (1)

بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
جنازة شهيد النزهة‎ (5)

ترقية شهيدي شرطة لرتبة استثنائية تكريما لتضحياتهما

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ترقية اسمي ضابطين سابقين بمديرية أمن شمال سيناء، إلى رتبتي الرائد والمقدم، بعد استشهادهما خلال مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في مناطق شمال سيناء، تكريما وتقديرا لجهودهما الأمنية في الحرب على الإرهاب، إذ تمت ترقية الشهيد النقيب محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين ياسين أبو النور، إلى رتبة الرائد، كما تمت ترقية الشهيد الرائد ماجد أحمد محمد أحمد صبري، إلى رتبة المقدم. وتأتي هذه الترقية تكريما لجهود شهيدي الشرطة.
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