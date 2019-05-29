«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

صندوق أسود وركن إرهاب يجب اقتناص كل ما فيه قبل التعامل معه كمتهم ارتكب جرائم تستحق العقاب القانوني حتى لو كان الإعدام.. وقائمة اتهاماته تزيد على القضايا المحكوم ضده فيها

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.

سجله الجنائي الإرهابي هشام عشماوي كان فرد تأمين بالقوات الخاصة "الصاعقة" عام 1996، لكن أفكاره المتشددة أخضعته للتحقيق والنقل لعمل إداري، وفى عام 2000 وبخ قارئ قرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها، بطريقة متشددة ومتعصبة بسبب خطأ في التلاوة، وبدأ فى بث تحريض ضد الجيش، لذلك أُحيل للمحاكمة العسكرية وتقرر

سجله الجنائي

الإرهابي هشام عشماوي كان فرد تأمين بالقوات الخاصة "الصاعقة" عام 1996، لكن أفكاره المتشددة أخضعته للتحقيق والنقل لعمل إداري، وفى عام 2000 وبخ قارئ قرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها، بطريقة متشددة ومتعصبة بسبب خطأ في التلاوة، وبدأ فى بث تحريض ضد الجيش، لذلك أُحيل للمحاكمة العسكرية وتقرر إنهاء خدمته.

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بعد فصل «عشماوي» من الجيش، كوّن خلية إرهابية تضم مجموعة من التكفيريين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم بـ"الإخوان" والجماعات التكفيرية، وسافر إلى سوريا وتلقى تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية، وعقب عودته حين عزل محمد مرسي، شارك «عشماوي» في اعتصام "رابعة"، ليخرج منهم ويرتكب سلاسل من جرائم الإرهاب.



شارك الإرهابي المقبوض عليه هشام عشماوي في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، بأن أعد العبوات المتفجرة بالاشتراك مع منفذ العملية، وشارك في "مذبحة كمين الفرافرة"، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندًا، وشارك في "مذبحة العريش الثالثة"، في فبراير 2015، والتي استهدفت "الكتيبة 101"، واستشهد فيها 29 عنصرًا من القوات المسلحة، واشترك في التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.

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والإرهابي هشام عشماوي هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وطريقة تنفيذ العملية تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013، ورجحت مصادر أمنية انتماء المتهمين المطلوب القبض عليهم، والمتورطين في حادث الواحات الإرهابي، لخلايا الضابط السابق هشام عشماوي المتورط في عدد من قضايا العنف والإرهاب.

الموقف القانوني

وبشأن الموقف القانوني للإرهابي هشام عشماوي، الصادر ضده جملة أحكام بالإعدام فى جرائم إرهابية عدة، أكد المستشار القانوني طارق نجيدة، أن «عشماوي» صيد ثمين لا يُنظر إليه من منظور مجرد مجرم ارتكب جريمة تستحق العقاب سواء الإعدام أو غيره، على قدر وجوب النظر إليه كأحد أركان الإرهاب الذى يلقى دعمًا لمحاولات فرضه على مصر، واعتباره صندوقا أسود، يجب التحصل منه على ما يخدم الدولة المصرية فى صراعها الدائر مع قوى الشر والإرهاب، وهو صراع يتعدى الأشخاص، لأن هناك منظمات ودولا تموله وتقف وراءه.

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وأكد المستشار القانوني أن موقف «عشماوي» القانوني ليس مجردًا فى القضايا الصادر ضده أحكام فيها لقيامه بأعمال إرهابية، بل إن اتهاماته يجب أن تتجاوز تلك الجرائم الإرهابية إلى جرائم أعمق تتمثل فى التخابر مع دول أجنبية للإضرار بالدولة المصرية، إذ كان يتلقى وشركاؤه تمويلات من دول أجنبية بقصد ارتكاب جرائم بالداخل المصرى، ويجب محاكمته وفق قانون الإرهاب، الذى عقوبته عن جرائم كالمنسوبة إليه هى الإعدام، إذا ثبت أنه كان ضليعًا فى الإعداد لها، وتنفيذها.

الإجراءات

أوضح طارق نجيدة المحامي، أنه من المنتظر مع هشام عشماوي، أن يعرض على النيابة العامة، التى تقود بدورها تقديمه إلى المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي ضده، بما يسمى فى القانون إعادة إجراءات محاكمته؛ لأن الأحكام الصادرة ضده أصبحت لاغية.

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وينص القانون على أن الأحكام الصادرة غيابيا فى الجنايات تعد لاغية بمجرد ضبط المتهم وتسليم نفسه، ولذلك تعاد محاكمته ويتم تحديد جلسة يحاكم فيها المتهم من جديد، فى مواجهته، وإذا لم يكن له محامٍ، تنتدب المحكمة له محاميا.



ويحرص القانون على إلغاء الأحكام الغيابية وإعادة محاكمة المتهم تحقيقا لكفالة الحق فى محاكمته بإجراءات قانونية وضمانات فى الدفاع، تضمن له فرصة الدفاع عن نفسه، للوصول إلى حكم عادل، سواء كانت العدالة فى حق المتهم أو أجزمت بإجرامه.

من سيدافع عنه؟

قال طارق نجيدة المحامي، إن أمثال هؤلاء المتهمين من الجواسيس والإرهابيين معتادي الإجرام، يتنصل الكثيرون من الدفاع عنهم، لكن روح القانون تقر بأن الدفاع عن المتهمين واجب، فلو لم يوكل المتهم أو أسرته محاميًا تكلف المحكمة نقابة المحامين بانتداب محام للدفاع عنه، ومن حق المحامي الرفض، وفي حال قبول أحدهم مهمة الدفاع، سيكون أمرا يُحسب له كمحامٍ وليس عليه، لأنه يحترم القانون، ويكمل المنظومة القانونية، ويساعد العدالة على أن تسلك طريقها الصحيح للحصول على الحكم العادل النزيه.

تحقيقات جديدة

أكد خالد على المحامي أن الإجراءات القانونية المقرر اتباعها مع المتهم «عشماوي» تقتضي عرضه على النيابة، ليتم التحقيق معه لاستخلاص المعلومات منه، والتى قد تتضمن اتهامات جديدة تستوجب التحقيق فيها بشكل منفصل، لإحالته إلى المحاكمة عنها لاحقًا، أما القضايا المحكوم عليه فيها غيابيا فسيتم إعادة محاكمته فيها.

وأوضح خالد على أنه بالإمكان السير فى الاتجاهين معًا بإعادة المحاكمة فى القضايا المنظورة قضائيا، والتحقيق فى الجرائم الجديدة التى تم كشفها، إذ كشفت السلطات الليبية عن جرائم جديدة ارتكبها المتهم على أراضى الدولة العربية الشقيقة، بالإضافة إلى معلومات توصلت إليها الأجهزة المصرية سيتم التحقيق معه بشأنها.