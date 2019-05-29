رياضة

النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
محمد النني
محمد النني
يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
النني سيكون على موعد مع التاريخ؛ بعدما بات ثاني لاعب مصري يصل لنهائي الدوري الأوروبي بعد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني السابق، حيث وصل ميدو إلى نهائي نسخة 2004، مع فريقه مارسيليا لمواجهة فالنسيا، لكنه لم يُشارك فى المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد. وسيكون محمد النني، أول لاعب
اقرأ المزيد
جهاد-جريشة

تعرف على الحكم المرشح في أمم إفريقيا بدلا من جريشة

دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بديلا لجهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر "كاف" هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
فولهام- تشيلسي‎ (1)

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي

يستضيف الملعب الأولمبي بباكو عاصة أذربيجان، مساء اليوم الأربعاء، نهائي بطولة منافسات الدوري الأوروبي، بين تشيلسي ونظيره أرسنال وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.
روبرتو-مارتينيز-مدرب-بلجيكا (1)

مدرب بلجيكا يضع شرطًا لتدريب برشلونة

أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، أنه لن ينتقل لتدريب أي فريق، بدون مناقشة الأمر في البداية مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط اسمه بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفًا لإيرنيستو فالفيردي، والذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد خسارته هذا الأسبوع لنهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب خروجه المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، وذلك على الرغم من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ارسنال‎

إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
أوباميانج‎

هل يغيب أوباميانج عن نهائي الدوري الأوروبي؟

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
إيمري (2)

إيمري: التتويج باليوربا ليج أهم من دوري الأبطال

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، سيكون على الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويواجه المدفعجية تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري، في موسمه الأول مع المدفعجية، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا.
تشيلسي (1)

تشيلسي يكشف عن موقف نجمه من نهائي الدوري الأوروبي

فتح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام مشاركة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، في العاصمة الآذرية باكو، بالملعب الأولمبي، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org