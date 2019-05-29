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التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

تحرير:أمينة محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا اليوم امتحان مادة التاريخ إلكترونيا عبر التابلت وورقيا، وأكد الطلاب عقب خروجهم من اللجان الامتحانية أن الامتحان تضمن 17 سؤالا ما بين اختيار من متعدد ومقالية. وأشار الطلاب إلى أن الأسئلة جاءت سهلة عدا بعض الجزئيات الخاصة بالأسئلة المقالية بها بعض الصعوبات، ولكن الامتحان
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مسجد-السلطان-ابو-العلا

مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
لسان-قلعة-قايتباي

الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

آخرها الرياضيات| لماذا يتم تسريب الامتحانات من جديد؟

استأنف طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحانات نهاية العام على مستوى الجمهورية، بأداء مادة الرياضيات بعدما تم تأجيلها ليومين بسبب موجة الحر التى ضربت البلاد مؤخرا، وتداول طلاب الصف الأول الثانوي، صورا لامتحان مادة الرياضيات المنعقد عبر «التابلت»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبين بالإجابة عن تلك الأسئلة، «الحل بسرعة يا جماعة»، وبدأ التفاعل على صور الامتحان عبر جروب أولى ثانوي هنذاكر مع بعض. وكانت الأيام الثلاثة الأولى من الامتحانات قد شهدت تسريب الامتحانات فى مادتى اللغة العربية، واللغة الفرنسية بعد مرور دقائق معدوة من زمن الامتحان.
طارق-شوقى

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية، اليوم الإثنين، استقبلت 41 ألفا و560 طالبا بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة، من إجمالي 49 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء في الفترة المسائية، وإن الطلاب أدوا الامتحان بيسر إلكترونيا على أجهزة التابلت، مؤكدا: "مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم من الأساس، والمنظومة الإلكترونية الحالية تعمل بكفاءة رائعة والفضل لجيش المهندسين في الوزارة والاتصالات وأجهزة الدولة المختلفة".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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