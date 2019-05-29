التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

تحرير:أمينة محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

طارق شوقي وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا اليوم امتحان مادة التاريخ إلكترونيا عبر التابلت وورقيا، وأكد الطلاب عقب خروجهم من اللجان الامتحانية أن الامتحان تضمن 17 سؤالا ما بين اختيار من متعدد ومقالية. وأشار الطلاب إلى أن الأسئلة جاءت سهلة عدا بعض الجزئيات الخاصة بالأسئلة المقالية بها بعض الصعوبات، ولكن الامتحان