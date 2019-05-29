رياضة

مدرب بلجيكا يضع شرطًا لتدريب برشلونة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز
أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، أنه لن ينتقل لتدريب أي فريق، بدون مناقشة الأمر في البداية مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط اسمه بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفًا لإيرنيستو فالفيردي، والذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد خسارته هذا الأسبوع لنهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب خروجه المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، وذلك على الرغم من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.
وقال مارتينيز حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن أقول نعم لأي فريق، دون التحدث أولًا مع بارت فيرهاجي- رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم- إضافة إلى التحدث مع مهدي بايات نائب الرئيس". ولم يوضح مارتينيز ما إذا كان برشلونة تواصل معه أم لا، ولكنه لم ينف في الوقت ذاته احتمالية انتقاله إلى تدريب العملاق
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تعرف على الحكم المرشح في أمم إفريقيا بدلا من جريشة

دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بديلا لجهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر "كاف" هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي

يستضيف الملعب الأولمبي بباكو عاصة أذربيجان، مساء اليوم الأربعاء، نهائي بطولة منافسات الدوري الأوروبي، بين تشيلسي ونظيره أرسنال وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.
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النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
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كومان يرفض ربط مستقبله بمنتخب هولندا

رفض مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان، استبعاد إمكانية تدريبه برشلونة في المستقبل القريب، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الكثير من التكهنات بشأن قرب رحيل مدرب البرسا الحالي إيرنيستو فالفيردي، ويعد كومان من أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي والذي أنهى الموسم مع العملاق الكتالوني بأسوأ صورة ممكنة من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، إلى جانب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة، بالخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول في مباراة الإياب، على الرغم من الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.
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برشلونة يحدد خليفة فالفيردي في حال قرر الرحيل

لا يزال المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي مدربًا لفريق برشلونة، وذلك على الرغم من خيبات الأمل التي تعرض لها البرسا بنهاية الموسم المنقضي من خلال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بخسارة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة، وعلى الرغم من دعم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو له، إلى جانب دعم اللاعبين وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه الموسم المقبل، فإن إدارة العملاق الكتالوني بدأت تحضر لاحتمالية أن يقرر فالفيردي نفسه الرحيل، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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بيكيه: لا أعذار.. برشلونة مطالب بالفوز بكل شيء

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أنه لا توجد أي أعذار مقبولة بشأن خسارة برشلونة أمس، نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1 على يد فالنسيا، حتى لو عانى العملاق الكتالوني الكثير من الغيابات في ذلك اللقاء. وقال بيكيه في هذا الشأن: "عندما لا تحقق الانتصارات وتعاني من الغيابات، يمكن بسهولة إلقاء اللوم على ذلك، ولكني لا أرى أن هناك أي أعذار مقبولة، نحن برشلونة، وعلينا الفوز بكل شيء، خصوصًا أمام فالنسيا، يجب علينا التوجه بالتهنئة إليهم على ذلك اللقب، وأن نحاول الفوز بكل البطولات العام المقبل".
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رئيس برشلونة يدافع عن فالفيردي بعد خسارة الكأس

تعرض المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي إلى انتقادات لاذعة عقب خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، إلا أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لا يرى أنه المسؤول عن تلك الهزيمة، قائلا: "بدأنا التفكير في الموسم المقبل منذ فترة، وهذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ما سيحدث، تُوجنا بلقب الدوري الإسباني، ومن ثم كان الموسم مهما بالنسبة إلينا، وفالفيردي يملك عقدًا معنا وهو مدرب الفريق، وتلك الهزيمة أمام فالنسيا ليست خطأ المدرب، فنحن خلقنا الكثير من الفرص، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك".
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