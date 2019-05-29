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«ابن أصول» الحلقة 23: دخول حمادة هلال فى غيبوبة

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
ابن أصول
ابن أصول
شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، نشوب مشاجرة بين «هاشم» الفنان حمادة هلال و«خميس» الفنان أحمد كرارة، بعد أن طالبه الأخير بأن يقوم بتطليق «نعمة» الفنانة أيتن عامر، لزواج هشام للمرة الثالثة من «ناني» الفنانة إيناس كامل، وفى الوقت ذاته يطالب «أوسى» الأخ الأكبر لـ«رحمة» الفنانة رانيا منصور من هشام أن يطلقها هى الأخرى. كما شهدت الحلقة قيام «سيف» الفنان محمد نجاتى، باختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه «هشام».
فضلا عن تحويل جميع ممتلكاته إلى حسابه هو ووالده «تمام» الفنان أحمد حلاوة وأخيه الأصغر «جمال» الفنان حمزة العليمي، بعد أن قام الثلاثي بالتخطيط للأمر وسرقة هاتف هشام وتأكيد عملية التحويل البنكي إلى حساباتهم. وتمر أحداث الحلقة ويعلم «هشام» بأمر سرقة أمواله من قبل والده وأخويه
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محمد-نجم

الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
مسلسل-طلقة-حظ-2

«طلقة حظ» الحلقة 23: إصابة مصطفى خاطر بطلق ناري

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بمعرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، وتحذرها منه وأخبرتها بأنه تزوج عليها «نرمين» الفنانة إيمى سالم حيث تبين لها، أنها السكرتيرة الخاصة لـ«نيرمين» وأنهما كانتا تحاولان خداعها حتى يطلقها عبد الصبور، بعد أن تعرفت عليها من خلال مجموعة من الصور أعطتها لها من أجل عمل «عمل» لـ«عبد الصبور» حتى لا يتركها.
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بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

الحلقة22 «ابن أصول»: زواج حمادة هلال للمرة الثالثة

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ابن أصول»،بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، عقد اتفاق بين«نعمة»الفنانة آيتن عامر، و«رحمة» الفنانة رانيا منصور زوجتي «هشام»الفنان حمادة هلال،لتنحية الخلاف بينهما جانباً من أجل الاهتمام بـ«هشام»ومحاولة تهوين أمر زواج والدته من«رشدي» الفنان فراس سعيد،الذى قام بطرده من شركته أثناء زيارته له وتهديده بالقتل إذا جاء إليه مرة ثانية. وشهدت الحلقة مطالبة «ناني» الفنانة إيناس كامل «هشام»بحقيقة زواج «رشدي» من والدته وأنه يريد الحصول على ما تملكه وأنه تزوجها طمعا في ممتلكاتها.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

مليون جنيه لزواج «آيتن» بحمادة هلال في «ابن أصول»

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، محاولة «تمام» الفنان أحمد حلاوة، إقناع «زينب» ابنة أحد أصدقائه بالزواج به فى ظل فارق السن الكبير بينهما، على الرغم من أنها الفتاة التى كان يريد ابنه «جمال» الفنان حمزة العليمي، أن يتزوجها من قبل، وقام برفض الأمر بداعي أنها غير مناسبة له، لتقوم برفض الزواج به، ويكتشف جمال الأمر ويخبر جميع أفراد الأسرة، وينشأ خلاف بين جميع أطراف الأسرة اعتراضا على أفعال «تمام» التى لا تتناسب مع سنه.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

ابن أصول (12).. آيتن عامر تفقد جنينها بسبب أخيها

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال الذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، باعتداء «خميس»، الفنان أحمد كرارة على شقيقته «نعمة» الفنانة آيتن عامر، بعدما رأته يسرق الذهب الخاص بها، مما تسبب فى دخولها إلى المستشفى بعد حدوث نزيف حاد لها وينصحها الطبيب المعالج لها بضرورة إجهاض الجنين حفاظًا على حياتها، فى الوقت الذى يتهمها زوجها «هشام» الفنان حمادة هلال بأنها هى التي تعمدت إجهاض الجنين، كي تقطع جميع الروابط بينهما، وهو ما أثار غضبها.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 10.. عودة حمادة هلال إلى آيتن عامر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بإخبار «رحمة» الفنانة رانيا منصور، أسرتها بأن «صولا» الفنانة سوزان نجم، طلبت منها القيام بعملية إجهاض بعدما علمت أنها حامل من ابنها «هشام» -حمادة هلال-؛ ما أثار استياءهم، معللين رغبتها فى التخلص من الجنين بأنها لا تريد أن تصبح جدة. كما نشب خلاف بين «نانى» الفنانة إيناس كامل، و«صولا» لشرائها هدية باهظة الثمن لزوج ناني السابق، ما استنكرته «نانى»، لتطرد «صولا» من منزلها.
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