«ابن أصول» الحلقة 23: دخول حمادة هلال فى غيبوبة

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

ابن أصول

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، نشوب مشاجرة بين «هاشم» الفنان حمادة هلال و«خميس» الفنان أحمد كرارة، بعد أن طالبه الأخير بأن يقوم بتطليق «نعمة» الفنانة أيتن عامر، لزواج هشام للمرة الثالثة من «ناني» الفنانة إيناس كامل، وفى الوقت ذاته يطالب «أوسى» الأخ الأكبر لـ«رحمة» الفنانة رانيا منصور من هشام أن يطلقها هى الأخرى. كما شهدت الحلقة قيام «سيف» الفنان محمد نجاتى، باختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه «هشام».

فضلا عن تحويل جميع ممتلكاته إلى حسابه هو ووالده «تمام» الفنان أحمد حلاوة وأخيه الأصغر «جمال» الفنان حمزة العليمي، بعد أن قام الثلاثي بالتخطيط للأمر وسرقة هاتف هشام وتأكيد عملية التحويل البنكي إلى حساباتهم. وتمر أحداث الحلقة ويعلم «هشام» بأمر سرقة أمواله من قبل والده وأخويه