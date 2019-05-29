الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
محمد نجم
حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
وتعتذر «التحرير» عن نشر الصورة، احتراما لمرضه.
وكان الفنان محمد نجم قد أصيب بجلطة دماغية الأسبوع الماضى، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وخرج الفنان طلعت زكريا يطلب من الجمهور الدعاء لصديقه دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه.
يذكر أن محمد نجم، ولد في 15 يناير 1944،
وتعتذر «التحرير» عن نشر الصورة، احتراما لمرضه.
وكان الفنان محمد نجم قد أصيب بجلطة دماغية الأسبوع الماضى، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وخرج الفنان طلعت زكريا يطلب من الجمهور الدعاء لصديقه دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه.
يذكر أن محمد نجم، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق، وبدأ رحلته الفنية من خلال الانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، ووصف الأخير بأنه «كان بحرًا كوميديا لا يجف»، وتتلمذ على يديه، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية «موزة و3 سكاكين».
وقدم «نجم» أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية «حاجة تلخبط» أمام الفنانة نجوى سالم، وفي عام 1971، شارك في أول أفلامه «حياة خطرة»، مع نبيلة عبيد وصلاح قابيل وحمدي غيث.
اهتم نجم بالعمل المسرحي، وأسس مسرحه الخاص، كما أسس فرقته الكوميدية.