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الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
محمد نجم
محمد نجم
حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
وتعتذر «التحرير» عن نشر الصورة، احتراما لمرضه. وكان الفنان محمد نجم قد أصيب بجلطة دماغية الأسبوع الماضى، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وخرج الفنان طلعت زكريا يطلب من الجمهور الدعاء لصديقه دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. يذكر أن محمد نجم، ولد في 15 يناير 1944،
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«ابن أصول» الحلقة 23: دخول حمادة هلال فى غيبوبة

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، نشوب مشاجرة بين «هاشم» الفنان حمادة هلال و«خميس» الفنان أحمد كرارة، بعد أن طالبه الأخير بأن يقوم بتطليق «نعمة» الفنانة أيتن عامر، لزواج هشام للمرة الثالثة من «ناني» الفنانة إيناس كامل، وفى الوقت ذاته يطالب «أوسى» الأخ الأكبر لـ«رحمة» الفنانة رانيا منصور من هشام أن يطلقها هى الأخرى. كما شهدت الحلقة قيام «سيف» الفنان محمد نجاتى، باختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه «هشام».
مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
مسلسل-طلقة-حظ-2

«طلقة حظ» الحلقة 23: إصابة مصطفى خاطر بطلق ناري

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بمعرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، وتحذرها منه وأخبرتها بأنه تزوج عليها «نرمين» الفنانة إيمى سالم حيث تبين لها، أنها السكرتيرة الخاصة لـ«نيرمين» وأنهما كانتا تحاولان خداعها حتى يطلقها عبد الصبور، بعد أن تعرفت عليها من خلال مجموعة من الصور أعطتها لها من أجل عمل «عمل» لـ«عبد الصبور» حتى لا يتركها.
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محمد-نجم

نقل الفنان محمد نجم إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة

أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة. وطالب الفنان طلعت زكريا جمهور محمد نجم ومحبيه بأن يدعوا له بالشفاء، دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. ويخضع نجم حاليا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة التي أودع بها فور وصوله إلى المستشفى. الفنان محمد نجم، هو محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ومتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتُدعى «يسرية».
قمر-هادي (3)

قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.
يوسف شعبان

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة يوسف شعبان

نفى الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن وفاة الفنان القدير يوسف شعبان، مؤكدًا أن ذلك الأمر عار عن الصحة، ومجرد شائعة. ويستعد يوسف شعبان في الوقت الحالي للظهور في مسلسل "بالحب هنعدي" والمقرر له خوض السباق الرمضاني لعام 2020، ويشاركه في بطولته الفنانة سميرة أحمد. ويوسف شعبان الذي تجاوز الثمانين كان آخر أعماله الفنية فيلمي "المشخصاتي 2" و"الهرم الرابع" في عام 2016.
احمد-ادم

أحمد آدم: محمد رمضان صنع نجوميته بإثارة الجدل(فيديو)

استنكر الفنان أحمد آدم، مساء اليوم الثلاثاء، اتهام النجم الكوميدي محمد نجم، له بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية البلدوزر، مضيفًا: "أنا مش عايز أغلط عشان هو راجل كبير، بس هو واخد مني موقف من زمان لأني سيبتله مسرحية ومشيت من غير ما أقوله السبب"، موضحًا أنه لم يرد أبدًا على تصريحات نجم التي تهين قدراته الفنية منذ 20 عامًا، متابعًا: "أنا مغلطش فيه رغم أني أقدر أكره فيه الناس في ليلة واحدة لو حكيت عن المواقف اللي شوفتها بعيني، بس أنا أرفض أعمل ده لأني أكبر من كده".
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