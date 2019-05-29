الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

محمد نجم

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.

وتعتذر «التحرير» عن نشر الصورة، احتراما لمرضه. وكان الفنان محمد نجم قد أصيب بجلطة دماغية الأسبوع الماضى، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وخرج الفنان طلعت زكريا يطلب من الجمهور الدعاء لصديقه دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية، ودون أن يوضح شيئا عن مرضه. يذكر أن محمد نجم، ولد في 15 يناير 1944،