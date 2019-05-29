أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

منار سليم أرملة الشهيد أحمد منسي

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".

وتابعت: "ما حدث يوضح للجميع أن أي شخص يسعى لتخريب بلدنا لن يُنسى، بل سيُحاسب في النهاية، وأن الدولة المصرية الصامدة قادرة دائماً على استعادة حقوق الشهداء، وأن القيادة السياسية المصرية لا تنسى أبداً حقوق الشهداء". أمس الثلاثاء، تسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد