والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الشهيد إسلام مشهور

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".

وتابعت: "ابني الشهر الجاي هيكون عدى سنتين على استشهاده، وخلالها بعت ليا رسايل كتير، ودلوقتي ببعت له رسالة وبقوله حقك جه يابني". أمس الثلاثاء، تسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى