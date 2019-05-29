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والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الشهيد إسلام مشهور
الشهيد إسلام مشهور
علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
وتابعت: "ابني الشهر الجاي هيكون عدى سنتين على استشهاده، وخلالها بعت ليا رسايل كتير، ودلوقتي ببعت له رسالة وبقوله حقك جه يابني". أمس الثلاثاء، تسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى
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مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
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أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
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التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
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الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
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الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

نشرت فضائية "دي إم سي" لحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، الإرهابي من ليبيا. وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا.
ليبيا-تسلم-هشام-عشماوى-لمصر (2)

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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