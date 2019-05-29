بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.

واتفقت الشبكة على التخلص من "بركة"، بينما حضرت دارين للاطمئنان على والدة بركة، التي خرجت من المستشفى وكان فى انتظارهما "كساب" رئيس الشبكة الذى حضر ليطمئن عليها، ودار بينها وبين كساب حوار، أخبرها فيه بأنه لا يستطيع أن يضره، وطلب الـ"سيديهات" التي يهددها بها. وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يجسد

واتفقت الشبكة على التخلص من "بركة"، بينما حضرت دارين للاطمئنان على والدة بركة، التي خرجت من المستشفى وكان فى انتظارهما "كساب" رئيس الشبكة الذى حضر ليطمئن عليها، ودار بينها وبين كساب حوار، أخبرها فيه بأنه لا يستطيع أن يضره، وطلب الـ"سيديهات" التي يهددها بها.



وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، فهو يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.