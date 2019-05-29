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بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.
واتفقت الشبكة على التخلص من "بركة"، بينما حضرت دارين للاطمئنان على والدة بركة، التي خرجت من المستشفى وكان فى انتظارهما "كساب" رئيس الشبكة الذى حضر ليطمئن عليها، ودار بينها وبين كساب حوار، أخبرها فيه بأنه لا يستطيع أن يضره، وطلب الـ"سيديهات" التي يهددها بها. وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يجسد
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«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
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مسلسل-بركة

الحلقة 12.. كساب يقتل والد «بركة» في السجن

"اللي تعرف ديته اقتله"، بهذه الكلمات بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بركة، بطولة الفنان عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، وتوالت الأحداث بلقاء بركة برئيس العصابة "كساب" ويجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، حيث أقنعهم "بركة" بقبوله عرضهم في محاولة منه للإيقاع بهم. وطلب كساب من بركة أسبوعا مهلة لتوفير المبلغ المالي الذي طلبه بركة والمقدر بمليار دولار لتسليمهم كارت الميموري، واشترط كساب على بركة عدم رفع الفيديوهات على أي منصة إعلامية، وطالب كساب بركة بالحفاظ على أهله، لأنه في حالة اضطر كساب للقتل، فلن يكون خياره هو قتل بركة فقط، بل سيقتل أحدا من أهله.
مسلسل-بركة

بركة(10)| عمرو سعد يطلب مليار دولار في «كارت ميموري»

"الغايب حجته معاه"، بهذه الكلمات بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل بركة، بطولة عمرو سعد، وشهدت الحلقة، ذهاب بركة -عمرو سعد- إلى أحد مشايخ الطرق الصوفية بمسجد السيدة زينب، ليحفظ لديه كارت الميموري، الذي يضم وقائع فساد تخص كساب باشا "محمد لطفي" ورجال عصابته، وبعدها تمكن عدد من أفراد عصابة كساب باشا من خطفه تحت تأثير المخدر. وأفاق بركة من تأثير المخدر داخل قصر كساب، الذي عرض عليه 12 مليون دولار، ليفاجئه بركة بطلب مليار دولار من أجل أن يعطيه كارت الميموري.
مسلسل-بركة

بركة (9)| كساب باشا يخطط لخطف عمرو سعد

"العين عليها حارس"، بهذه الكلمات بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بركة، حيث طلب كساب باشا "الفنان محمد لطفى"، من رجاله إحضار بركة "الفنان عمرو سعد"، بعدما رفض ياسر عشماوى القاتل المحترف قتله. وفي مشهد كوميدي، اجتمع بركة ووالدته فريدة "هالة صدقي" وشقيقته مع والده طاهر"رياض الخولي"، خلال زيارته في السجن، ليجلسوا معا في جو عائلي، وعلق عمرو سعد على الموقف بخفة دم قائلًا: "إحنا قاعدين في جنينة ناقص نقطع تذاكر"، وتوالت الأحداث بتتبع عصابة كساب باشا لحركات بركة تمهيدًا لخطفه.
مسلسل-بركة

بركة (8).. ضباط مزيفون يلقون القبض على عمرو سعد

"تطلع من حفرة تقع في دحديرة"، بهذه المقولة بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل بركة، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مهمة، أولها ادعاء أفراد أنهم من جهاز الأمن الوطنى، وألقوا القبض على بركة "عمرو سعد"، وتبين أنهم يتبعون عصابة، من بين أفرادها، اللواء جلال" محمد أبو داوود"، المفصول من الخدمة بالشرطة، الذي يسعى إلى تلفيق تهمة لبركة ليُحكم عليه بالإعدام. وخلال التحقيق المزيّف، حاول أحد أفراد العصابة إجبار بركة على الاعتراف بأنه كان شريك المتهم بقتل المستشار الذى تم اغتياله، إلا أن بركة رفض ذلك، إلى أن جاء اللواء جلال بنفسه وحقق معه.
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