دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان

تحرير:باهر القاضى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

زينة رمضان

في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، يجتهد عموم الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، فى الدعاء للمولى، عز وجل، آملين في أن تكون ليلته ليلة القدر. ولقد وردت أحاديث كثيرة عن ليلة القدر والتماسها في العشر الأواخر، فقال، عليه السلام: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى"، ويستحب الدعاء فيها وطلب العفو، فعن عائشة، رضي الله عنها، أنها سألت الرسول عليه السلام، فقالت: "يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟.. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

غير أنه فى ذلك اليوم الخامس والعشرين من رمضان، تستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مُحِبّا لِأوْليائكَ، وَمُعادِيا لأعْدائِكَ، مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قلوب النَّبيّينَ". اقرأ أيضا.. علامات ليلة القدر وموعدها.. تعرف عليها وكذلك: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك