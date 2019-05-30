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دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان

تحرير:باهر القاضى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
زينة رمضان
زينة رمضان
في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، يجتهد عموم الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، فى الدعاء للمولى، عز وجل، آملين في أن تكون ليلته ليلة القدر. ولقد وردت أحاديث كثيرة عن ليلة القدر والتماسها في العشر الأواخر، فقال، عليه السلام: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى"، ويستحب الدعاء فيها وطلب العفو، فعن عائشة، رضي الله عنها، أنها سألت الرسول عليه السلام، فقالت: "يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟.. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".
غير أنه فى ذلك اليوم الخامس والعشرين من رمضان، تستحب قراءة هذا الدعاء: "اللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مُحِبّا لِأوْليائكَ، وَمُعادِيا لأعْدائِكَ، مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قلوب النَّبيّينَ". اقرأ أيضا.. علامات ليلة القدر وموعدها.. تعرف عليها وكذلك: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك
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ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

انخفاض درجة والحر مستمر.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
سيولة-مرورية -

زحام بالدائري.. حالة المرور في القاهرة الكبرى اليوم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الخميس، بمعظم المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع فترة الذروة الصباحية، إذ يتوجه الموظفون إلى أماكن عملهم مستقلين السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية خلال أيام شهر رمضان، وسط انتشار رجال المرور بصورة مكثفة، لتنظيم حركة السيارات، وبصحبتهم الأوناش المرورية لرفع أي أعطال أو انتظار خاطئ يعوق حركة المرور، وشهد الطريق الدائرى كثافات متوسطة بمنطقة السلام وداخل النفق للمتجه من السلام إلى القاهرة الجديدة.
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
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