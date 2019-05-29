«جون سنو» يعالج نفسيًا بسبب Game of Thrones

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

كيت هارينجتون

فاجأ الممثل البريطاني كيت هارينجتون، جمهوره مؤخرًا بدخوله مصحة علاج نفسي بسبب إرهاقه المزمن وإدمانه الكحوليات، في أعقاب انتهائه من تصوير المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones. كان "هارينجتون" الشهير بـ"جون سنو" قد أصدر بيانًا صحفيًا يتحدث فيه عن معاناته الطويلة خلال تصويره مسلسل "صراع العروش" ورغبته في أخذ فترة راحة كي يهدأ بعد سنوات تصوير طويلة عانى فيها من قلق وإرهاق مزمنين، ملتمسًا من الجمهور أن يقدر اختفاءه في الوقت الحالي، ويتمنى له الشفاء، بحسب موقع Variety الأمريكي.

"هارينجتون" (32 عاما) سجل اسمه في أحد المصحات النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، بعد فترة من اللقاءات التليفزيونية التي صارح فيها الجمهور بمعاناته مع الشهرة، ومشاكله النفسية التي بدأت تشتد مؤخرًا، إذ سبق ووصف الشهرة بالأمر المخيف. يذكر أن مسلسل Game of Thrones الذي انتهى من أسابيع قليلة،