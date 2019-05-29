فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«جون سنو» يعالج نفسيًا بسبب Game of Thrones

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
كيت هارينجتون
كيت هارينجتون
فاجأ الممثل البريطاني كيت هارينجتون، جمهوره مؤخرًا بدخوله مصحة علاج نفسي بسبب إرهاقه المزمن وإدمانه الكحوليات، في أعقاب انتهائه من تصوير المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones. كان "هارينجتون" الشهير بـ"جون سنو" قد أصدر بيانًا صحفيًا يتحدث فيه عن معاناته الطويلة خلال تصويره مسلسل "صراع العروش" ورغبته في أخذ فترة راحة كي يهدأ بعد سنوات تصوير طويلة عانى فيها من قلق وإرهاق مزمنين، ملتمسًا من الجمهور أن يقدر اختفاءه في الوقت الحالي، ويتمنى له الشفاء، بحسب موقع Variety الأمريكي.
"هارينجتون" (32 عاما) سجل اسمه في أحد المصحات النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، بعد فترة من اللقاءات التليفزيونية التي صارح فيها الجمهور بمعاناته مع الشهرة، ومشاكله النفسية التي بدأت تشتد مؤخرًا، إذ سبق ووصف الشهرة بالأمر المخيف. يذكر أن مسلسل Game of Thrones الذي انتهى من أسابيع قليلة،
اقرأ المزيد
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
اقرأ المزيد من الأخبار
the Game Of Thrones finale (6)

هكذا تفاعل أبطال Game of Thrones مع النهاية (فيديو)

رغم عدم رضا كثير من عشاق مسلسل Game of Thrones عن نهايته، فإن أبطال المسلسل كان لهم رأي آخر، إذ انتشر مؤخرًا فيديو لهم من كواليس تصوير المسلسل، خلال قراءتهم نهاية المسلسل التي تضمنت مفاجأة قاسية للممثل كيت هارينجتون "جون سنو" وزميلته إميليا كلارك "دينيريس تارجيريان" التي تلعب دور حبيبته وملكته في المسلسل، إلا أن حبها للسيطرة وقتلها كثيرا من الأبرياء من أجل تحقيق أحلامها الاستعمارية جعل "جون سنو" يقتلها في النهاية رغم حبه لها. وفي الفيديو ظهر كل من "هارينجتون" و"كلارك" يبكيان عند قراءتهما مشهد النهاية.
مسلسل Chernobyl (2)

هل يجلس Chernobyl على عرش Game of Thrones؟

تعرض شبكة HBO الأمريكية حاليًا مسلسلا قصيرا بعنوان Chernobyl، خلفًا لمسلسلها الشهير Game of Thrones الذي سيطرت به على قائمة الأعلى مشاهدة في الدراما العالمية لفترة طويلة. ورغم أن المسلسل ما زال في حلقاته الأولى، إذ عرضت منه 3 حلقات فقط، وما زال الجمهور بانتظار 3 حلقات إضافية كي يكتمل الموسم الأول، فإنه نجح في ليلة وضحاها أن يصبح تريند على موقع تويتر، بآلاف المشاهدين يتحدثون عنه وعن الأذى النفسي الذي سببته واقعية أحداثه لهم، وهو ما يطرح سؤالا حول قدرة Chernobyl على تكرار نجاح Game of Thrones.
the Game Of Thrones finale (6)

Game of Thrones يحقق رقمًا قياسيًا في التعرض للقرصنة

على مدار سنوات عرضه، نجح مسلسل Game of Thrones في أن يحظى بلقب الأعلى مشاهدة في التاريخ، ما يعني أنه الأكثر تعرضًا للقرصنة عالميًا، إذ حققت الحلقة الأخيرة التي أذاعتها شبكة HBO المنتجة للمسلسل، صباح الاثنين الماضي، أكثر من 19 مليون مشاهدة في أمريكا وحدها، أما النسخ المقرصنة فقد وصل عددها لملايين المشاهدات. ووصل عدد تحميلات الحلقة عن طريق مواقع مقرصنة مثل "تورنت" إلى 200 ألف في الساعة الواحدة، ورغم أن الرقم مهول إلا أنه لا يقترب من الرقم القياسي الذي حققه المسلسل عام 2015، بأكثر من ربع مليون تحميل مقرصن، حسب موقع TorrentFreak الأمريكي.
the Game Of Thrones finale (2)

Game of Thrones الموسم الأخير.. الأسوأ على الإطلاق

يودع جمهور مسلسل Game of Thrones مسلسلهم المفضل بحزن على انتهاء واحدة من أطول وأعلى السلاسل التليفزيونية مشاهدة في التاريخ من جانب، ومن جانب آخر على رداءة العمل وما آل إليه من سوء، فبعد أن اشتهر بقدرته على صدمة الجمهور وتقديم حبكة متماسكة يصعب أن تجد بها أخطاء، تحول إلى عمل متواضع في أفضل أحواله، يمتلئ بالأخطاء بعد ظهور كوب قهوة في أحد مشاهده، وزجاجة مياه في الحلقة الأخيرة، كل هذا تسبب في إحباط الجمهور، وشعوره بأن مشاهدة المسلسل أصبحت واجبا لمعرفة النهاية، وليس للاستمتاع بعمل درامي متميز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org