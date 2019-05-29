تعرف على الحكم المرشح في أمم إفريقيا بدلا من جريشة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

جريشة

دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بديلا لجهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر "كاف" هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي هو أقرب المرشحين لدخول القائمة الخاصة بحكام أمم إفريقيا بدلا من جهاد جريشة. وأشار إلى أن إيقاف جهاد جريشة مخالف للوائح لأنه لا يوجد في لائحة الحكام ما ينص على إعلان معاقبة حكم بسبب أداء فني، وإنما يكون الأمر متعلقا