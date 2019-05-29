رياضة

تعرف على الحكم المرشح في أمم إفريقيا بدلا من جريشة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
جريشة
جريشة
دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بديلا لجهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر "كاف" هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وكشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي هو أقرب المرشحين لدخول القائمة الخاصة بحكام أمم إفريقيا بدلا من جهاد جريشة. وأشار إلى أن إيقاف جهاد جريشة مخالف للوائح لأنه لا يوجد في لائحة الحكام ما ينص على إعلان معاقبة حكم بسبب أداء فني، وإنما يكون الأمر متعلقا
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فولهام- تشيلسي‎ (1)

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي

يستضيف الملعب الأولمبي بباكو عاصة أذربيجان، مساء اليوم الأربعاء، نهائي بطولة منافسات الدوري الأوروبي، بين تشيلسي ونظيره أرسنال وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.
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مدرب بلجيكا يضع شرطًا لتدريب برشلونة

أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، أنه لن ينتقل لتدريب أي فريق، بدون مناقشة الأمر في البداية مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط اسمه بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفًا لإيرنيستو فالفيردي، والذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد خسارته هذا الأسبوع لنهائي كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، إلى جانب خروجه المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، وذلك على الرغم من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.
محمد-الننى-ارسنال (6)

النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
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لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
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تقارير مغربية: الوداد يشكو جهاد جريشة للكاف

نشرت بعض التقارير المغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي ينوي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعتهما أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. واستخدم جهاد جريشة تقنية الفيديو، وقرر إلغاء هدف للفريق المغربي بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يُطرد إبراهيم النقاش قائد فريق مدينة كازابلانكا الذي حصل على بطاقتين صفراوين.
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مدرب الوداد: جهاد جريشة حرمنا من الفوز على الترجي

قال موسى نضاو، مساعد مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها تحكيميًا الحكم المونديالي جهاد جريشة، وأضاف نضاو: "أملنا كان كبيرا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، لكن يجب تحية اللاعبين على الجهود التي قدموها طيلة المواجهة، خاصة أننا لعبنا شوطًا كاملاً تقريبًا بـ10 لاعبين، والحكم لم يحتسب هدفا شرعيًا للوداد، كما أنه رفض احتساب ركلة جزاء لنا رغم وجود تقنية الفيديو".
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الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
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