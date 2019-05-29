قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

دعا وزير التجارة البريطاني مصر للمشاركة في قمة الكومنولث خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن المشاركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا
وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
ما الكومنولث؟
هو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 52 دولة، جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقا، باستثناء موزمبيق ورواندا، ومعروف باسم رابطة الشعوب البريطانية المعروفة، ويرمز لها بـ(CN)، ومعروف كذلك بالكومنولث البريطاني.
وتضم رابطة الكومنولث الحديثة نحو ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول
ما الكومنولث؟
هو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 52 دولة، جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقا، باستثناء موزمبيق ورواندا، ومعروف باسم رابطة الشعوب البريطانية المعروفة، ويرمز لها بـ(CN)، ومعروف كذلك بالكومنولث البريطاني.
وتضم رابطة الكومنولث الحديثة نحو ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول مجتمعة إلى 1.7 مليار نسمة يشكلون ربع سكان العالم. وتمثل دول الكومنولث الـ53 بعضا من أغنى دول العالم، وبعضا من أفقرها أيضا، وكذلك بعضها من أكبر دول العالم مساحةً وبعضها من أصغرها.
قمة الكومنولث
يعقد بين حين وآخر مؤتمر قمة لرؤساء كومنولث الأمم لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية، ويتم في هذه اللقاءات تعريف أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة والشؤون الخارجية وتحديدها.
وتتمتع دول الكومنولث بتقليد إيجابي وهو التعاون المثمر في ما بينها بحكم تاريخها المشترك، كما أن هناك مجموعة من برامج التنمية تقوم بتنفيذها وكالات كومنولث الأمم بالدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال، هناك مجموعة من برامج المساعدات الاقتصادية والمساعدات الفنية تقدم للدول النامية في المجموعة.
كما تقوم بعض الوكالات بتنمية التعاون الوثيق بين هذه الدول في قطاعات مختلفة؛ مثل الإعلام والاتصالات الفضائية والتعليم والصحة والأبحاث العلمية.
وتشرف أمانة (سكرتارية) كومنولث الأمم على قيادة هذه البرامج وتنسيقها وإدارتها.
خبراء: مشاركة مصر في القمة تعزز التبادل التجاري مع بريطانيا
قال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، إن مشاركة مصر في قمة الكومنولث تمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى ونقاط الحوار بين المسؤولين المصريين ونظرائهم فى دول هذه الرابطة، بما يسهم فى توطيد العلاقة بين الطرفين.
وأكد نصار حرص مصر وبريطانيا على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين الحكومتين على ضرورة صياغة أطر جديدة لمستقبل العلاقات المشتركة بما يحقق صالح الجانبين المصرى والبريطانى، خاصة فى ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
بينما أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن مشاركة مصر في القمة تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا خلال المرحلة المقبلة، سواء بزيادة الاستثمارات، أو زيادة الصادرات المصرية.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا بما ينعكس إيجابيا على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتعد بريطانيا أكبر دولة أجنبية مستثمرة في مصر، وهي أكبر شريك تجاري أيضا حيث تشارك بحجم استثمارات 43 مليار دولار، وتغطى قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أكد الدكتور صديق عفيفي، الخبير الاقتصادي، أن زيارة ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني لمصر، ستعقبها زيادة فى الاستثمارات البريطانية فى مصر، خاصة بعد إشادة الوزير بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى سعى بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي وعمق التعاون الاقتصادي المصري البريطاني المشترك.
ويبلغ حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر نحو 5.6 مليار دولار فى 1450 مشروعا فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.