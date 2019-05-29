قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

دعا وزير التجارة البريطاني مصر للمشاركة في قمة الكومنولث خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن المشاركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

ما الكومنولث؟ هو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 52 دولة، جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقا، باستثناء موزمبيق ورواندا، ومعروف باسم رابطة الشعوب البريطانية المعروفة، ويرمز لها بـ(CN)، ومعروف كذلك بالكومنولث البريطاني. وتضم رابطة الكومنولث الحديثة نحو ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول