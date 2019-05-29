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قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

دعا وزير التجارة البريطاني مصر للمشاركة في قمة الكومنولث خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن المشاركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة
عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة
وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
ما الكومنولث؟ هو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 52 دولة، جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقا، باستثناء موزمبيق ورواندا، ومعروف باسم رابطة الشعوب البريطانية المعروفة، ويرمز لها بـ(CN)، ومعروف كذلك بالكومنولث البريطاني. وتضم رابطة الكومنولث الحديثة نحو ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول
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ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
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تعرف على أسعار كعك العيد بمنافذ الحكومة

يستعد المواطنون لشراء كعك العيد خلال الأيام القليلة القادمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وما يشغل تفكير الجميع خلال الوقت الراهن هو الأسعار والبحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد بأسعار مخفضة، وأكد تجار الكعك ومنتجوه أن الأسعار مستقرة إلى حد كبير على ما تم إعلانه العام الماضي من الجهات الحكومية المختلفة التى تطرح الكعك بمنافذها، ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار الكعك، والتى بدأ طرحها أمس، الثلاثاء، فى منافذ الحكومة والمتمثلة في وزارة الزارعة، ومنافذ الجيش والشرطة.
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4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والصحة والإعلام

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل، بالإضافة إلى مبلغ 98.5 مليون جنيه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
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توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
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تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
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رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.
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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
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فرصة ماي الأخيرة.. العموم يصوت على البريكست في يونيو

حددت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، موعدًا لمواجهتها الأخيرة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووعدت بطرح خطتها حول الخروج للتصويت أمام مجلس العموم في بداية يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تسفر فيه المحادثات مع حزب العمال المعارض عن اتفاق، إلا أنها تأمل في الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، الذين فوجئوا بتوجهات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها بريطانيا، من أجل إنهاء العملية التي تسببت في خسائر جمة للحزبين الرئيسيين في البلاد.
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