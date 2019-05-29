حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر
تحرير:كريم ربيع ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بيجو 5008
بيجو 5008
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» للربع الأول من عام 2019 عن السيارات أوروبية المنشأ الأكثر مبيعا في السوق المصرية، خاصة بعد قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، في يناير الماضي، القرار الذي تسبب في تخفيض أسعارها بشكل مقبول، ونركز هنا على أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. من بينها «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، بيجو 301، أوبل أسترا، نيسان قشقاي، بيجو 5008، أوبل أنسجنيا، وفورد كوجا، وأخريات».
  1- هيونداي توسان تصدرت سيارة هيونداي توسان مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي رغم كونها سيارة كورية في الأصل، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات وجميعها مزود بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى
اقرأ المزيد
دودج-جورني

منها رينجيد.. هذه السيارات تجنب شراءها في 2019

على الرغم من الرهان المستمر للشركات العالمية على تطوير سيارات مختلفة من حيث الإمكانات والقدرات والطرز الفنية التي تنتمي لها، فإن بعضها لم يكن على المستوى المطلوب من الناحية الجماهيرية خلال العام الجاري، وذلك رغم التطوير الذي حظيت به. العديد من السيارات خلال العام الماضي وجدت اهتمامًا كبيرًا من قبل شركاتها المصنعة، وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يمنحها الأفضلية النسبية على حساب نظيراتها من الموديلات الجديدة بالأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، إلا أنها لم تستطع إنجاز مهامها السوقية.
كيف-تتصرف-اذا-ارتفعت-حرارة-محرك-السيارة-

احذرهم في المستعمل.. أكثر 3 سيارات بـ«تسخن بسرعة»

على الرغم من أننا فى النصف الثانى من فصل الربيع، ولم ندخل بعد في فصل الصيف، الذي من المفترض ارتفاع درجات الحرارة فيه، فإن ارتفاع الحرارة بدأ يلقى بظلاله على السيارات، واتضح ذلك من السيارات المتعطلة على جانبي الطرق المختلفة خاصة في ساعات الحر الشديد، وكان غالبيتها من السيارات القديمة.. فما الأسباب الشائعة لسخونة المحرك؟ وما أكثر السيارات المستعملة التي تعاني من مشاكل كبيرة في السخونة؟ وهل يجب تجنب شرائها أم لا؟ وما بدائل كل واحدة منها في ذات الفئة السعرية؟ وما أسعارها؟
هيونداي-توسان

مفاجآت في عمليات البحث عن السيارات في 2019

تظل عمليات البحث عن السيارات من أهم الأمور التي يمكن أن تمثل خيارات ووسائل إرشاد للراغبين في شراء موديلات جديدة، لا سيما أنها تظهر التوجهات العامة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية والموديلات المفضلة لديه على مدى الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري. واستطاع عدد من السيارات المختلفة من حيث الطراز والنوع أن يتصدر عمليات البحث في موقع "ذا كار كونيكشن"، وهو واحد من أهم المنصات التكنولوجبة المعنية بالسيارات على مستوى العالم، وهو ما يُظهر توجهات السوق بشكل واضح.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org