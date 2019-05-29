أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر

تحرير:كريم ربيع ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» للربع الأول من عام 2019 عن السيارات أوروبية المنشأ الأكثر مبيعا في السوق المصرية، خاصة بعد قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، في يناير الماضي، القرار الذي تسبب في تخفيض أسعارها بشكل مقبول، ونركز هنا على أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. من بينها «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، بيجو 301، أوبل أسترا، نيسان قشقاي، بيجو 5008، أوبل أنسجنيا، وفورد كوجا، وأخريات».

1- هيونداي توسان تصدرت سيارة هيونداي توسان مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي رغم كونها سيارة كورية في الأصل، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات وجميعها مزود بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى

1- هيونداي توسان

تصدرت سيارة هيونداي توسان مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي رغم كونها سيارة كورية في الأصل، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات وجميعها مزود بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى منها ويبلغ قوة المحرك 175 حصانا.

وفيما يخص الأسعار، فالفئة الأولى بـ465 ألف جنيه، والثانية بـ490 ألف جنيه، والثالثة بـ512 ألف جنيه، والرابعة بـ540 ألف جنيه، والخامسة بـ628 ألف جنيه.

2- كيا سبورتاج

احتلت السيارة الكورية ذات المنشأ الأوروبي الثانية «كيا سبورتاج» المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في أول 3 أشهر من العام الحالي، بـ886 وحدة مباعة، وتأتي سبورتاج بمحرك من 4 أسطوانات بسعة 2400 سى سى بقوة 181 حصانا وعزم دوران 175 رطلا-قدم، وهناك نسخة سبورتاج SX Turbo مزودة بمحرك توربو 4 أسطوانات سعة 2000 سى سى بقوة 240 حصانا وعزم دوران 260 رطلا-قدم.

وبالنسبة للأسعار فقد أعلنت كيا تخفيض أسعار سبورتاج في يناير الماضي عقب إلغاء الجمارك، لتصبح فئة «إل إكس» بـ424.900 جنيه، وإل إكس جميع الكماليات بـ449.900 جنيه، هاي لاين بـ489.900 جنيه، وتوب لاين بـ524.900 جنيه.

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3- بيجو 301

تطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت على ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذات 4 أسطوانات، ينتج قوة 115 حصانا.

وخفّض وكيل بيجو جميع موديلات الشركة الفرنسية لبيجو 301 موديل 2019، وبذلك يصبح سعر الفئة القياسية 239.990 جنيها بدلًا من 269.990 جنيها، بينما أصبح سعر الفئة الأعلى 279.990 بدلًا من 299.990 جنيها.

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4- بيجو 3008

سيطرت بيجو 3008 على المركز الرابع، بـ537 سيارة تم بيعها خلال 3 أشهر، وتعد هذه السيارة من أفضل السيارات، والسيارة مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تربو، بقوة 165 حصانا، والعزم الأقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتبلغ السرعة القصوى 206 كيلو مترات في الساعة، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.9 ثانيه، وتستهلك 5.7 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة. وتبدأ أسعار الفئة الأولى من 479.990 جنيها، والثانية بـ579.990 جنيها، والثالثة بـ589,990 جنيها.

5- أوبل أسترا

نجحت في بيع 522 سيارة في الربع الأول من العام الجاري، تعتمد على محرك بسعة 1364 سي سي، قادر على إنتاج قوة 140 حصانا، ويبلغ العزم الأقصى 200 نيوتن.متر، تستهلك 6.4 لتر لكل لكل 100 كم، يمكنها التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 10.2 ثانية، تبلغ السرعة القصوى 207 كم/ساعة، وسعة خزان الوقود 56 لترا.

6- نيسان قشقاي

تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية نيسان قشقاي بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل كبير، حيث يبلغ سعر فئة STD 379 ألف جنيه، وفئة فول أوبشن بسعر 409 آلاف جنيه، وفئة سبورت بسعر 439 ألف جنيه.

وتعتمد «قشقاي» على محرك ذات أربع أسطوانات بقوة 1200 سي سي يعطي قوة 117 حصانا وتوليد عزم دوران بقوة 190 نيوتن | متر عند 2000 دورة في الدقيقة ومزودة بشاحن تربو وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيكيا.

7- بيجو 5008

عادت الشركة الفرنسية بيجو من جديد بسيارتها 5008 الجديدة ذات المقاعد السبعة، بعد أن باعت 280 وحدة، ونالت السيارة تخفيضًا سعريا كبيرًا حيث تراجعت أسعار جميع الفئات بواقع 40 ألف جنيه، فقد أصبح سعر الفئة القياسية وفق التخفيضات الجديدة 579.990 جنيها، ويصل سعر الفئة الأعلى 709.990 جنيها.



ويتمتع محرّكها سعة 1.6 لتر بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وذلك عند معدّل 15.1 كلم/ل، وهو معدّل مشابه للذي تحقّقه شقيقتها الأصغر طراز 3008، وهي مثلها أيضا تصل إلى سرعة قصوى قدرها 201 كلم/س مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 9.9 ثوان.



8- أوبل أنسجنيا جراند سبورت

نجحت في بيع 265 وحدة مبيعا، وقد حصلت أوبل أنسيجنيا 2019 على العديد من التحديثات فى الشكل الخارجى والداخلى، وكذلك فى التقنيات الفنية الحديثة، لذلك سيعرض لكم موقع محتوى اليوم فى هذا التقرير مواصفات أوبل أنسيجنيا 2019 مع ذكر الأجهزة المزودة بها، تابعوا معنا التفاصيل بشكل واسع.

تعتمد على محرك تبلغ سعته اللترية 2.0 لتر، وتبلغ قوة المحرك 138 حصانا عند 5300 لفة فى الدقيقة الواحدة، ويبدأ تسارع السيارة من 0 حتى 100 كم فى 6.0 ثانية، تبلغ السرعة القصوى لها 270 كم/ ساعة، يسع خزان الوقود لنحو 70 لترا. يبلغ سعر أوبل أنسيجنيا نحو 529.99 ألف جنيه.

9- فورد كوجا

وتاسعًا جاءت السيارة الأمريكية فورد كوجا، بمبيعات بلغت 182 وحدة خلال 3 أشهر، بعد إعلان شركة فورد في مصر تخفيض أسعارها في السوق المحلية بداية شهر مارس الماضي، تبدأ من 25 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه.



وتعتمد كوجا على محرك تربو من 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه أن يولد قوة 182 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نسب يعمل على دفع السيارة بالعجلات الأربع، وتستطيع أن تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 10.1 ثانية، وأن تستهلك نحو 7.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، فضلا عن الوصول لسرعة قصوى 200 كم/س.



وتأتي أسعار Kuga موديل 2019، كالتالي: «تريند 499.900 جنيه، سبورت 574.900 جنيه، تيتانيوم 649.900 جنيه، أس تي-لاين 699.900 جنيه.



10- رينو داستر

تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، وزودت السيارة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة 115 حصانا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، وتأتي مزودة بأنظمة الأمان الأساسية.



ويقدم وكيل رينو السيارة في ثلاث فئات تبدأ من 302 ألف جنيه، وتصل إلى 318.000 جنيه للفئة الثانية، بينما تصل أسعار أعلى فئة إلى 341.000 جنيه.

