رياضة

3 أزمات أشعلت غضب بيريز من سيرجيو راموس

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
يعد فلورنتينو بيريز الرجل الذي أتى بسيرجيو راموس إلى ريال مدريد منذ 14 عامًا من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، ليصبح راموس بعدها قائد الجيل الذهبي الذي توج بثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أن العلاقة توترت للغاية بين الاثنين، حيث تشير التقارير الإسبانية إلى رغبة راموس في الرحيل عن الريال، وهذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين راموس وبيريز، حيث وقع الصدام الأول في عام 2013، حيث أخبر راموس بيريز بأنه يتوجب عليه الاختيار بين مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو وبين الفريق.
وعلى الرغم من توصل بيريز لاتفاق مع مورينيو لرحيل الأخير، إلا أن رئيس النادي لم ترق لها كلمات راموس. وأتت الأزمة الثانية في عام 2015، فبعد تتويج الريال بالعاشرة في دوري الأبطال، شعر راموس بالضيق من عدم تقديم عرض جديد له، خاصة أنه كان بطل البطولة الأول. وفي شهر يوليو من عام 2015، أخبر راموس ريال مدريد
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
جولين-لوبيتيجي

لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
هازارد

هازارد يواصل التلميح بالرحيل عن تشيلسي

لمّح النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف تشيلسي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد معه هذا الصيف. وقال هازارد في هذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأجدد تعاقدي لعام إضافي، هذا وقت طويل، أليس كذلك؟"، وقال هازارد تلك التصريحات ساخرًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية في ظل أن عقده ينتهي مع تشيلسي في صيف العام المقبل، ووجود شقيقي هازارد، ثورجان وكيليان، في صفوف تشيلسي، قبل أن يرحل ثورجان ويبدو أن إيدين سيلحق به قائلا: "أحدنا بحاجة إلى تغيير الفريق، سنرى ما سيحدث عقب نهائي الدوري الأوروبي".
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راموس

بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
أياكس - توتنهام‎ (3)

أياكس يحلم بمواصلة مغامرته عبر بوابة توتنهام

يستقبل أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب يوهان كرويف أرينا، نظيره توتنهام الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وتمكن أياكس من الفوز بصورة مفاجئة في مباراة الذهاب في لندن على ملعب وايت هارت لين بهدف من توقيع دوني فان دي بيك، ويأمل أياكس في مواصلة مغامرته بعدما أطاح بكل من ريال مدريد ويوفنتوس، بينما يتطلع توتنهام للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ومواجهة مواطنه ليفربول.
جاريث-بيل

بيل: من حلم الكرة الذهبية إلى البحث عن نادٍ

لا يخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للاحتفاظ بخدمات نجمه الويلزي جاريث بيل الموسم المقبل، حيث ترى إدارة الفريق الملكي أن وقته قد انتهى في قلعة سانتياجو بيرنابيو، والآن حان وقت إيجاد الحلول، خاصة أن خيار الرحيل ليس سهلًا لرغبة بيل في الاستمرار مع الميرينجي، إلى جانب عدم تلقي إدارة ريال مدريد أي عروض لضم بيل، والذي يحصل على 17 مليون يورو سنويًا، وهناك القليل من الأندية القادرة على تلبية تطلعاته المادية، وينتظر ريال مدريد تحرك مانشستر يونايتد لضم النجم الويلزي، إلا أن فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال أنهى الأمر.
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