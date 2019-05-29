3 أزمات أشعلت غضب بيريز من سيرجيو راموس

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

سيرجيو راموس

يعد فلورنتينو بيريز الرجل الذي أتى بسيرجيو راموس إلى ريال مدريد منذ 14 عامًا من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، ليصبح راموس بعدها قائد الجيل الذهبي الذي توج بثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أن العلاقة توترت للغاية بين الاثنين، حيث تشير التقارير الإسبانية إلى رغبة راموس في الرحيل عن الريال، وهذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين راموس وبيريز، حيث وقع الصدام الأول في عام 2013، حيث أخبر راموس بيريز بأنه يتوجب عليه الاختيار بين مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو وبين الفريق.

وعلى الرغم من توصل بيريز لاتفاق مع مورينيو لرحيل الأخير، إلا أن رئيس النادي لم ترق لها كلمات راموس. وأتت الأزمة الثانية في عام 2015، فبعد تتويج الريال بالعاشرة في دوري الأبطال، شعر راموس بالضيق من عدم تقديم عرض جديد له، خاصة أنه كان بطل البطولة الأول. وفي شهر يوليو من عام 2015، أخبر راموس ريال مدريد

وعلى الرغم من توصل بيريز لاتفاق مع مورينيو لرحيل الأخير، إلا أن رئيس النادي لم ترق لها كلمات راموس.



وأتت الأزمة الثانية في عام 2015، فبعد تتويج الريال بالعاشرة في دوري الأبطال، شعر راموس بالضيق من عدم تقديم عرض جديد له، خاصة أنه كان بطل البطولة الأول.



وفي شهر يوليو من عام 2015، أخبر راموس ريال مدريد بتحصله على عرض من مانشستر يونايتد، ليجبر بيريز بالتالي على تجديد تعاقده حتى عام 2020 مقابل الجصول على 10 ملايين سنويًا.



وفي عام 2019، تحصل راموس على بطاقة صفراء في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام أياكس، ليغيب عن الإياب الذي خسره الريال على أرضه 4-1، ليصب بيريز غضبه في وجه راموس الذي شعر بالضيق من ذلك.



