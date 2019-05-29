بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي
تحرير:بيتر مجدي٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
بدل الحدوتة 3
في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
الحدوتة الثالثة من تأليف أيمن وتار وشارك في الكتابة أحمد سعد، وبطولة سمير غانم وسلوى محمد علي وعلاء زينهم وشيماء سيف وأوتاكا، بجوار دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.
وشهدت الحلقة مشهدا «دمه خفيف» بين «لولي» و«جيمي»، عندما قابلا كمينا في الطريق وطلب
الحدوتة الثالثة من تأليف أيمن وتار وشارك في الكتابة أحمد سعد، وبطولة سمير غانم وسلوى محمد علي وعلاء زينهم وشيماء سيف وأوتاكا، بجوار دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.
وشهدت الحلقة مشهدا «دمه خفيف» بين «لولي» و«جيمي»، عندما قابلا كمينا في الطريق وطلب أوراق سيارة والدها التي لم تُجدد من التسعينيات، وحديث لولو مع الضابط واعتبار أسئلته مجرد لعبة، وانتهت الحلقة بمشهد لسمير غانم، يحكي فيه لحفيدته حدوتة لولي، ويشوقها لمزيد من الأحداث في الحلقة المقبلة.
وتتميز ديكورات الحدوتة الثالثة بأنها ذات طابع غربي كالذي تظهر به أفلام هاري بوتر، بأجوائها، وتمثل مشاركة هشام ماجد إضافة للمسلسل الذي شهد بطولة محمد سلام بجوار دنيا في الحدوتة الأولى، وأحمد رزق في الحدوتة الثانية، ونخبة من النجوم ضيوف شرف.