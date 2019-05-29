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بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
الحدوتة الثالثة من تأليف أيمن وتار وشارك في الكتابة أحمد سعد، وبطولة سمير غانم وسلوى محمد علي وعلاء زينهم وشيماء سيف وأوتاكا، بجوار دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي. وشهدت الحلقة مشهدا «دمه خفيف» بين «لولي» و«جيمي»، عندما قابلا كمينا في الطريق وطلب
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
كيت-هارينجتون

«جون سنو» يعالج نفسيًا بسبب Game of Thrones

فاجأ الممثل البريطاني كيت هارينجتون، جمهوره مؤخرًا بدخوله مصحة علاج نفسي بسبب إرهاقه المزمن وإدمانه الكحوليات، في أعقاب انتهائه من تصوير المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones. كان "هارينجتون" الشهير بـ"جون سنو" قد أصدر بيانًا صحفيًا يتحدث فيه عن معاناته الطويلة خلال تصويره مسلسل "صراع العروش" ورغبته في أخذ فترة راحة كي يهدأ بعد سنوات تصوير طويلة عانى فيها من قلق وإرهاق مزمنين، ملتمسًا من الجمهور أن يقدر اختفاءه في الوقت الحالي، ويتمنى له الشفاء، بحسب موقع Variety الأمريكي.
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3» يسخر من نشطاء السوشيال ميديا

بالتزامن مع انتشار هاشتاج «وسط البلد»، الذي يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما يسمونه «مجتمع وسط البلد»، والمصطلحات الدارجة بين رواده، جاءت الحلقة الـ12 من مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم، لتسخر من ظاهرة الـ«influencers» أو المؤثرين فى مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لهم متابعون بالآلاف، وانتهت الحلقة بتعرف لهفة «دنيا» على مظهر الشمشيرجي «أحمد رزق»، خلال حفل لمشاهير السوشيال ميديا حاولت التسلل إليه، وتم طردها مع «مظهر» أحد جرسونات الحفل، بعد أن تمت معاملته بطريقة سيئة من مدعوي الحفل من النشطاء المشهورين.
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