بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

بدل الحدوتة 3

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.

الحدوتة الثالثة من تأليف أيمن وتار وشارك في الكتابة أحمد سعد، وبطولة سمير غانم وسلوى محمد علي وعلاء زينهم وشيماء سيف وأوتاكا، بجوار دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي. وشهدت الحلقة مشهدا «دمه خفيف» بين «لولي» و«جيمي»، عندما قابلا كمينا في الطريق وطلب