حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالب بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس فتاة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاختطافهم طالب جامعي واحتجازه وتصويره عاريا وإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة. والبداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "إسلام"، 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، بقيام 6 أشخاص باختطافه في أثناء ذهابه للامتحان.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بالجيزة، اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منها، وذلك بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما. واعترفت الفتاة أنها منذ أكثر من عام تعرفت على "إسلام" طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، عن طريق