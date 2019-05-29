جريمة

حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالب بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس فتاة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاختطافهم طالب جامعي واحتجازه وتصويره عاريا وإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة. والبداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "إسلام"، 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، بقيام 6 أشخاص باختطافه في أثناء ذهابه للامتحان.
وتبين من التحريات أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بالجيزة، اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منها، وذلك بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما. واعترفت الفتاة أنها منذ أكثر من عام تعرفت على "إسلام" طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، عن طريق
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مستشفى الامراض النفسية و العقلية

«النيابة» تودع قاتلة أمها مستشفى الأمراض العقلية

أودعت نيابة غرب الكلية موظفة سابقة، متهمة بقتل والدتها المسنة، وذبح قطة فوق جثتها، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وسرعة تشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كذا تسليم الجثة لذويها.. وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة القتيلة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بجروح طعنية في الصدر، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة فوق الجثة.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
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سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
سجن

الشذوذ السر.. حبس المتهم بقتل طبيب أسنان في كفر شكر

قررت نيابة كفر شكر، اليوم الخميس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طبيب أسنان بدائرة المركز، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. وكان العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، قد تلقى بلاغًا من "م.ع.س" 30 عامًا مدرس، بإاكتشافه مقتل والده "ع.س.ا" 70 عامًا، طبيب أسنان داخل شقة سكنة بقرية كفر تصفا، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالحادث وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية لمكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بمصنع أقطان فى الخانكة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق هائل شب بمصنع لفرم الأقطان بناحية العكرشة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتا خزان مياه، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.
ضرب-ولكمات-بالايدى (1)

سمسار يعتدي على حماه بالقطامية: «بيدخل في حياتي»

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس سمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على والد طليقته بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما، وذلك بعدما تلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا من المستشفى العام بوصول أسامة محمد، 50 سنة، موظف، ومقيم بمساكن الجيزة، مصابًا بجرح غائر في الرأس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص قيام كل من "محمود.ر"، 30 سنة، وشهرته "المصري"، سمسار، وطليق ابنة الضحية بالاشتراك مع شقيقه "عامر" بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض داخل مسكنه.
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