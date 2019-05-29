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بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا

تحرير:أحمد جاد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.
وأضاف أبو زهاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن صعيد مصر يعاني من أزمات عديدة منذ فترات طويلة، خاصة تدني الخدمة الصحية بالمستشفيات التي تهدد حياة أهالي الصعيد، وفي ظل تجاهل واضح من المسئولين وفساد مستشري في كل جوانب المنظومة الصحية بمحافظات الجنوب.وأشار إلى أنه لن يتوقف عن المطالبة بمحاسبة المقصرين في
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إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وبذلك يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
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أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
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برقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الإعدادية في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 72.8% للنظامي و29% للمنازل، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف. وهنأ المحافظ، الطلاب الأوائل، وأثني على نجاحهم، مؤكدا أن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به، مقدما التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
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برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة الإمكانيات لدعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
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«إهمال تفتيش الصيدليات» في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

شن النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزيرة الصحة بشأن عدم التفتيش على الصيدليات، حيث أعلن النائب اليوم تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات. وأشار فواد إلى انتشار "الصيدليات الورقية" وهي صيدليات مرخصة ومستوفية لكافة الشروط، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، وذلك بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.
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الصحة: خبراء يابانيون وإنجليز لمتابعة التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إن هناك خبراء من اليابان وإنجلترا موجودون في محافظة بورسعيد منذ أمس، بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان لمتابعة الجودة، وشركة استشارية من منظمة الصحة العالمية وشركة أخرى استشارية للمشروع بدعم من البنك الدولي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمنشآت الطبية، وجاء ذلك خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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وزيرة الصحة: الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر تواجه مشكلات عديدة، قائلة: "بنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل، لأنها مستشفيات لا نبنيها بل بنشغلها بعقد صيانة وتدريب"، جاء ذلك ردا على حديث النائب مصطفى سالم، الذي اشتكي من تدني رعاية الوزارة لأحد مرضى القلب الذى حصل على قرار علاج على نفقة الدولة وتم تحويله من مستشفى إلى أخرى، لتقول الوزيرة معقبة على حديث النائب البرلمانى: "هذه حالة فردية".
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