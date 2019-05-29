رياضة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

رفض اتحاد الكرة تنفيذ طلب الوداد المغربي، بإحالة جهاد جريشة للتحقيق بشأن مستواه في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. كما دعم العديد من نجوم الرياضة الحكم المونديالي
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
وكتب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاقا لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع
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بتروجيت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الإتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجيت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
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لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
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اتحاد الكرة يصدم الوداد المغربي بعد إيقاف جهاد جريشة

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة الجبلاية رفض تنفيذ طلب الوداد المغربي، بإحالة جهاد جريشة، الحكم الدولي للتحقيق بشأن مستواه في لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الوداد يطلب فيه إحالة جريشة للتحقيق إلا أن مجلس الجبلاية رفض، خاصة بعدما تم إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر «الكاف» هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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تعرف على الحكم المرشح في أمم إفريقيا بدلا من جريشة

دخل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، دائرة الترشيحات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بديلا لجهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر "كاف" هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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الإمارات تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

ينتظر نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.
جهاد-جريشة‎

أول قرار من لجنة الحكام بعد إيقاف جهاد جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الإفريقي. وأكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.
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