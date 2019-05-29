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«التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة

القمم الثلاث "الإسلامية والعربية والخليجية" التي ستحتضنها مكة المكرمة ستحمل عنوانا رئيسيا واحدا، هو "مواجهة التحديات والمخاطر الإيرانية" ، عبر حشد عربي وخليجي ودولي.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
ثلاث قمم في مكة
ثلاث قمم في مكة
ثلاث قمم تحتضنها المملكة العربية السعودية بداية من غد الخميس، وعلى مدار اليومين المقبلين، حيث تتجه أنظار العالم لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تلك القمم، ويكتسب هذا التجمع العربى الإسلامى الذى يعقد فى على مستوى القادة والزعماء أهمية كبيرة، فلعلها المرة الأولى التى تعقد فيها ثلاث قمم فى وقت ومكان واحد " قمة إسلامية وقمة عربية طارئة وقمة خليجية طارئة " وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها الكثير من كل بقاع العالم لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.
توتر وتهديدات تأتي تلك القمم على وقع توتر متصاعد بين دول الخليج وإيران، منذ اتهام السعودية لطهران باستهداف منشآت وناقلات نفط في مياه الخليج، عبر جماعة "الحوثي" اليمنية. كما تأتي في ظل تهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن، أرسلت الأخيرة حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط؛ بدعوى
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حسن-روحانى

رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
السودان

اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان

اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".
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حسن-روحانى

رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
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صحف عربية: شلل في السودان.. وثلاث قمم في مكة

تصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف القمم التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وأبرز الملفات التي ستتناولها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قيادة الحراك السوداني نفذت وعدها، ونظمت أمس إضرابا في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة لحكومة مدنية. ولقيت الدعوة للإضراب، الذي يدوم يومين، استجابة واسعة من قطاعات عدة، على غرار النقل والصحة والبنوك.
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صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
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