الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

فيروز ابنة هادي في مسلسل قمر هادي

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.

وتطورت أحداث الحلقة بالطفلة "فيروز" ريم عبد القادر جالسة في منزل جديد مع "عارف" الذي يعمل في مصنع سيارات والدها، محاولة أن تقنعه بأن يأتي ويتزوج ويعيش معهم في منزلهم الجديد، في الوقت ذاته بدا أن "هادي" قد كشف خيوط المؤامرة الكاملة ضده بعد اعتراف "مروان" شقيق زوجته بتحالفه مع "فيليب"وعائلة هادي بأكملها