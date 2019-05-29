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الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
فيروز ابنة هادي في مسلسل قمر هادي
فيروز ابنة هادي في مسلسل قمر هادي
بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
وتطورت أحداث الحلقة بالطفلة "فيروز" ريم عبد القادر جالسة في منزل جديد مع "عارف" الذي يعمل في مصنع سيارات والدها، محاولة أن تقنعه بأن يأتي ويتزوج ويعيش معهم في منزلهم الجديد، في الوقت ذاته بدا أن "هادي" قد كشف خيوط المؤامرة الكاملة ضده بعد اعتراف "مروان" شقيق زوجته بتحالفه مع "فيليب"وعائلة هادي بأكملها
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
كيت-هارينجتون

«جون سنو» يعالج نفسيًا بسبب Game of Thrones

فاجأ الممثل البريطاني كيت هارينجتون، جمهوره مؤخرًا بدخوله مصحة علاج نفسي بسبب إرهاقه المزمن وإدمانه الكحوليات، في أعقاب انتهائه من تصوير المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones. كان "هارينجتون" الشهير بـ"جون سنو" قد أصدر بيانًا صحفيًا يتحدث فيه عن معاناته الطويلة خلال تصويره مسلسل "صراع العروش" ورغبته في أخذ فترة راحة كي يهدأ بعد سنوات تصوير طويلة عانى فيها من قلق وإرهاق مزمنين، ملتمسًا من الجمهور أن يقدر اختفاءه في الوقت الحالي، ويتمنى له الشفاء، بحسب موقع Variety الأمريكي.
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قمر-هادي (2)

الحلقة الـ 22 قمر هادي.. فيليب يقتل ابنة عم «هادي»

بدأت الحلقة الـ 22 من قمر هادي بجلسة صراحة بين تامر فرج "فيليب" وهاني سلامة "هادي"، بينما الأخير يسأله لماذا لم يقتله حتى الآن رغم العداوة الكبيرة بينهما، سخر منه "فرج" قائلًا إن حبه يمنعه من أن يؤذيه، فما كان من "هادي" إلا أن أجابه بأن هناك شخصا أكبر منه يمنعه من التعرض له، وأنه سوف يجد هذا الشخص ويتحالف معه ضده. وبدأت خيوط المؤامرة التي تدبر ضد "هادي" تتضح، عندما شاهدنا من خلال "فلاش باك" لقاء بين زوجة "هادي" المزيفة يسرا اللوزي، وغريمه فيليب قديمًا.
قمر-هادي (3)

قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.
هانى-سلامة -قمر هادى

«قمر هادي» الحلقة الـ13.. هاني سلامة ليس والد فيروز

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة دكتور وليد عبد التواب لـ"مريم" زوجة هادي، يسرا اللوزي، ودخول "هادي" فجأة ليقاطع مكالمتهما ويسأل "وليد" من هو، ليكتشف أنه الطبيب النفسي الخاص بابنته "فيروز"، "ريم عبد القادر" وأنه اتفق مع زوجته "مريم" على أن يخفيا عنه أن "فيروز" تعالج نفسيًا. ويطلب "هادي" من "وليد" أن يلتقي به ليتعرف عليه، وبالفعل يذهب "هادي" لـ"وليد" في منزله، في محاولة ليفهم سر التغيرات التي تحدث لفيروز، والتي كانت السبب في قتلها كلبها "بينجو" رغم حبها الشديد له، وبكائها المستمر مؤخرًا، ورفضها أن تتحدث مع والدها.
مسلسل قمر هادي

الحلقة 12 «قمر هادي».. كشف سر هاني سلامة

بدأت الحلقة الـ12 «قمر هادي»، بمواجهة بين "هادي" هاني سلامة، وشقيقه "عصام" محسن محيي الدين، يعترف فيها الأول بجرائمه وفشله في أن يكون أبا أو ابنا أو حتى شقيقا جيدا، بالعكس أدمن الكحوليات وكان سببًا في حزن المقربين منه، وترجى "هادي" شقيقه في النهاية ألا يؤذي ابنته الصغيرة "فيروز" ريم عبد القادر، وأن يخرجها من تصفية حساباته معه، فهي مجرد طفلة بريئة لا ذنب لها في أفعال والدها. في الوقت ذاته اكتشف ابن عم "هادي" مخبأ الأخير السري الذي يصنع فيه المخدرات والادوية الممنوعة، وإن لم يوضح بعد كيف سيستغل هذه المعلومة ضد "هادي".
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