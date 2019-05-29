شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

أقامت شركة «هواوي» الصينية دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة للتشكيك في دستورية قانون يحظر شراء منتجاتها، ما يشير إلى تأثر الشركة الصينية بجهود أمريكا ضدها

تحرير:أحمد سليمان ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.

إلا أن الحرب التكنولوجية الباردة بين الصين وأمريكا لم تعبر خط اللا عودة بعد، وما زالت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن هذه السيناريوهات المثيرة للقلق يمكن تجنبها. ومع ذلك ترى صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" أن هناك مخاطر كبيرة، فعلى مدار الأسبوع الماضي، كانت وسائل الإعلام الصينية مليئة بالشعارات القومية

إلا أن الحرب التكنولوجية الباردة بين الصين وأمريكا لم تعبر خط اللا عودة بعد، وما زالت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن هذه السيناريوهات المثيرة للقلق يمكن تجنبها.

ومع ذلك ترى صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" أن هناك مخاطر كبيرة، فعلى مدار الأسبوع الماضي، كانت وسائل الإعلام الصينية مليئة بالشعارات القومية حول كيف يمكن لشركة "هواوي" أن تزدهر على الرغم من الحظر الأمريكي، وكيف ستطور الصين بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية.

لكن الكلام أسهل بكثير من التطبيق على أرض الواقع، حيث تعتمد معدات الشبكات والهواتف الذكية التي تنتجها "هواوي" اعتمادا كبيرا على المكونات الأمريكية، لا سيما المعالجات والبرامج.

لذا لا يمكن بسهولة استبدال بعض هذه المكونات بأجزاء من شركات غير أمريكية، لأن الشركات الأخرى، القادرة على تصنيع البدائل سواء من كوريا الجنوبية أو اليابان، تعتمد في صناعتها على الملكية الفكرية الأمريكية.

وهذا يعني أن الموردين الكوريين واليابانيين سيخضعون لعقوبات أمريكية إذا باعوا منتجاتهم لشركة "هواوي"، وهو ما يفسر توقف شركتي "باناسونيك" و"هيتاشي" عن شحن المكونات الرئيسية للشركة الصينية الأسبوع الماضي.

العديد من التقارير أشارت إلى قدرة هواوي المزعومة على تجاوز الحظر الأمريكي، لأنها تمتلك شركة المعالجات الخاصة بها، وهي "هاي سيليكون"، ما يجعلها مستقلة عن الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة.

إلا أن الأمر ليس صحيحا تماما، حيث تعتمد منتجات "هاي سيليكون" على تصميمات أجنبية، فعلى سبيل المثال، تستخدم أحدث معالجات الشركة الصينية تصميما أعدته شركة "إيه آر إم" البريطانية، والتي أعلنت، الأسبوع الماضي، تعليق جميع علاقاتها مع "هواوي".

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وتشير الصحيفة الصينية إلى أن المسؤولين الصينيين يزعمون أن بلادهم قادرة على مواجهة الحظر الأمريكي، حيث تخطط بكين لضخ استثمارات هائلة في برنامج لتطوير تصميماتها المحلية الخاصة، ورقائق المعالجات والبرمجيات.

إلا أن سجل الصين في هذا المجال ليس واعدا، ففي أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، تابعت الحكومة الصينية برنامج "الابتكار الأصلي" لتصميم وتصنيع تكنولوجياتها الخاصة، واستثمرت المليارات في شركات مثل "جريس" للمعالجات، التي ترأسها جيانح ميان هينج، نجل الرئيس الصيني آنذاك جيانج تسه مين، ومع ذلك، لم يتمكن التمويل الهائل والدعم السياسي على أعلى مستوى، من إنجاح "جريس".

في الوقت نفسه فشلت محاولات الصين في بناء الرقائق الإلكترونية على أساس التقنيات الأجنبية، حيث انهارت شركة "فوجيان جين هوا" لصناعة دوائر الذاكرة للحواسب، العام الماضي، بعد تعرضها لعقوبات أمريكية، بعد مزاعم بأنها تآمرت لسرقة التصاميم من شركة "ميكرون" الأمريكية العملاقة للرقائق.

وبعد أكثر من 12 عاما من إنشائها تظل شركة "يانجتسي ميموريل" متأخرة تكنولوجيا عن منافستها الكورية الشمالية "سامسونج" بنحو خمس سنوات على الأقل، ويرى العديد من النقاد للإستراتيجية الصينية أن رؤساء الشركات الصينية قد حققوا تقدما في مجال التطوير العقاري أكثر من صناعة التكنولوجيا.

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وفي مجال تطوير البرمجيات لم تحقق الصين أي نجاح يذكر، فبعد ما يقرب من 20 عاما من الجهود المدعومة من الدولة، لم تتوصل الصين بعد إلى نظام تشغيل محلي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لتحدي أنظمة تشغيل "مايكروسوفت ويندوز" الأمريكية.

ويمكن مقارنة أفضل محاولة صينية حتى الآن بنظام تشغيل "ويندوز إكس بي"، الذي أوقفته "مايكروسوفت" منذ أكثر من 10 سنوات.

وعلى الرغم من التصريحات الجريئة المتكررة خلال العقد الماضي، فقد أثبتت التجربة أن النجاح في بناء نظام تشغيل للهواتف الذكية أمر بعيد المنال.

كل هذا يفسر عدم تمكن شركة "هواوي" من التغلب على الحظر الأمريكي في حالة استمراره لفترة طويلة، حيث إنها تعتمد على الملكية الفكرية الأمريكية للبقاء في العمل والتنافس.

وهذا ما يفسر أيضًا لماذا لا يمكن للاقتصاد الصيني أن يزدهر من خلال اتباع إستراتيجية الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، بغض النظر عن مدى ترويج الرئيس الصيني شي جين بينج، لهذه الفكرة.

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وهو ما اعترف به رين جينج في، مؤسس شركة هواوي الأسبوع الماضي، إذ قال لوسائل إعلام صينية: "لا يمكن أن تنجح الصين إذا كانت تعتمد كليا على الابتكار المحلي"، وأضاف: "سوف يضيع الكثير من الوقت على الابتكار المحلي".

وأشارت "ساوث تشينا مورنينج بوست" إلى أن وجهة نظر رين هي أن إعادة اختراع العجلة، بغض النظر عن التمويل الفخم لهذه المحاولة، تعد بديلا ضعيفا للتبادل الدولي المفتوح للمعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أنه على المدى الطويل، أقصى ما يمكن أن تحققه الصين من خلال اتباع هذه السياسة هو العزلة التكنولوجية، إذ إن الأمر قد ينتهي إلى بناء كتلة من الدول المتحالفة، تعتمد على أنظمتها ومعاييرها وبرامجها، لكن بمعزل عن بقية العالم، وفي النهاية ستكون هذه الدول فقيرة تكنولوجيا، وستخسر فرصا هائلة لتنميتها الاقتصادية.