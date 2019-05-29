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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

أقامت شركة «هواوي» الصينية دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة للتشكيك في دستورية قانون يحظر شراء منتجاتها، ما يشير إلى تأثر الشركة الصينية بجهود أمريكا ضدها
تحرير:أحمد سليمان ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
هواوي
هواوي
في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
إلا أن الحرب التكنولوجية الباردة بين الصين وأمريكا لم تعبر خط اللا عودة بعد، وما زالت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن هذه السيناريوهات المثيرة للقلق يمكن تجنبها. ومع ذلك ترى صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" أن هناك مخاطر كبيرة، فعلى مدار الأسبوع الماضي، كانت وسائل الإعلام الصينية مليئة بالشعارات القومية
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كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

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كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

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