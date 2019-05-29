كيف استعدت أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

الدوري الأوروبي

يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وتستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

واكتمل تشييد هذا الاستاد في فبراير 2015، ليكون أول استخدام له خلال دورة الألعاب الأوروبية التي استضافتها باكو في صيف نفس العام، وتبلغ السعة الرسمية للاستاد 64 ألف مقعد في مباراة النهائي الأوروبي، وخلال إعلانه عن مبيعات التذاكر، أكد اليويفا أن 37 ألفا و500 تذكرة طرحت للبيع للمشجعين من مختلف أنحاء العالم. وقدم