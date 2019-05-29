رياضة

كيف استعدت أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وتستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).
واكتمل تشييد هذا الاستاد في فبراير 2015، ليكون أول استخدام له خلال دورة الألعاب الأوروبية التي استضافتها باكو في صيف نفس العام، وتبلغ السعة الرسمية للاستاد 64 ألف مقعد في مباراة النهائي الأوروبي، وخلال إعلانه عن مبيعات التذاكر، أكد اليويفا أن 37 ألفا و500 تذكرة طرحت للبيع للمشجعين من مختلف أنحاء العالم. وقدم
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بتروجيت

بتروجيت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الإتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجيت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
جولين-لوبيتيجي

لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
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محمد-الننى-ارسنال (6)

النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
أوباميانج‎

هل يغيب أوباميانج عن نهائي الدوري الأوروبي؟

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
إيمري (2)

إيمري: التتويج باليوربا ليج أهم من دوري الأبطال

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، سيكون على الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويواجه المدفعجية تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري، في موسمه الأول مع المدفعجية، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا.
تشيلسي (1)

تشيلسي يكشف عن موقف نجمه من نهائي الدوري الأوروبي

فتح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام مشاركة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، في العاصمة الآذرية باكو، بالملعب الأولمبي، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
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