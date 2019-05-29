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الملك سلمان يدشن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»

الافتتاح تم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وزير الحج والعمرة: يأتي امتدادا للتطوير ومجهز بأحدث المرافق والتقنيات.. شاركت في البرنامج 32 جهة حكومية
تحرير:محمد عبد الجليل ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
الملك سلمان
الملك سلمان
دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وقال وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر، خلال الحفل الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة: "إن البرنامج يأتي امتدادا وتطويرا لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن".
مضيفا أن البرنامج يعد سعيا لتيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين، وتسهيل كل مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم، وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات. وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن البرنامج يقوم بالعمل على تقديم كل الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان

اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".
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السعودية رقم 26 بين الدول الأكثر تنافسية عالميا

حققت المملكة العربية السعودية، أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحتلت المملكة المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ 13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
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المرأة السعودية

10 قواعد.. ما هي لائحة «الذوق العام» السعودية؟

بعد إقرارها، أثارت لائحة المحافظة على "الذوق العام"، ضجة بالمملكة العربية السعودية، دفعت وزارة الداخلية إلى نفي بدء العمل باللائحة، كما نفت ما تردد عن اعتقال أشخاص لارتدائهم "الشورتات" في أماكن عامة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، مضيفا أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 444"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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الملك سلمان: ندين كافة أشكال التطرف ونواجهها بالفكر

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول " قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية.
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قمتان في السعودية لبحث الاعتداء على ناقلات النفط

دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، مساء السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة، في 30 مايو الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن القمتين تأتيان حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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الملك سلمان يبعث رسالة إلى الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
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