الملك سلمان يدشن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»

الافتتاح تم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وزير الحج والعمرة: يأتي امتدادا للتطوير ومجهز بأحدث المرافق والتقنيات.. شاركت في البرنامج 32 جهة حكومية

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وقال وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر، خلال الحفل الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة: "إن البرنامج يأتي امتدادا وتطويرا لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن".

مضيفا أن البرنامج يعد سعيا لتيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين، وتسهيل كل مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم، وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات. وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن البرنامج يقوم بالعمل على تقديم كل الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن

مضيفا أن البرنامج يعد سعيا لتيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين، وتسهيل كل مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم، وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات.



وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن البرنامج يقوم بالعمل على تقديم كل الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات، كما يسعى إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية، التي تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان، مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق.

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وأوضح وزير الحج والعمرة أنه يشارك في تنفيذ طموحات ومبادرات هذا البرنامج ما يزيد على 32 جهة حكومية، ومئات الجهات من القطاع الخاص، يعملون بكل تفانٍ وإخلاص، ويضعون هذه المسؤولية نصب أعينهم، مستشعرين بدورهم المحوري والمهم في خدمة ضيوف الرحمن، كما يمكنهم ويساندهم في عملهم إخوة لهم في مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويستمدون طموحاتهم وآمالهم من عظم المسؤولية وثقة القيادة، التي غرسها بهم سمو ولي العهد الذي يتابع ويحرص على أن يشرف بنفسه على كل ما من شأنه تسهيل وتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.



كما تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية.

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وتتمثل هذه الأهداف الإستراتيجية في تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وتشتمل خطة البرنامج على أكثر من 130 مبادرة، شاركت في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية، كما عمل البرنامج في مرحلة الإعداد والتخطيط على تتبع رحلة الحاج والمعتمر "من الفكرة إلى الذكرى"، إذ تمت دراسة 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن، تم تحديدها بناءً على دراسات ميدانية لكل نقطة يمر بها الحاج والمعتمر، كما تم استطلاع آراء أكثر من 20 ألف مسلم في أكثر من 20 دولة و135 مدينة، للتعرف على تطلعاتهم.

وشملت العينة من سبق لهم أداء العمرة أو الحج، بالإضافة إلى من لم يسبق لهم الأداء، وبناءً على النتائج تم العمل مع الجهات المعنية لإطلاق مبادرات ومشاريع تحقق أهداف البرنامج، حيث تتضمن قائمة أهداف "رؤية المملكة 2030" بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، العمل المكثف على تيسير استضافة أعداد متزايدة من المعتمرين بقدرة مرنة، وصولا إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويا بحلول 2030.

ولا ينحصر دور البرنامج في تطوير الخدمات المتعلقة بالمناسك، بل يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تأهيل وتطوير أكثر من 40 موقعا تاريخيا وأثريا، وإقامة متاحف ومعارض تفاعلية تحاكي أبرز الأحداث التاريخية الإسلامية؛ مثل مبادرة طريق الهجرة، التي يمكن للحاج والمعتمر من خلالها التمتع بزيارته ومشاهدته.