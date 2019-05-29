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ليس بسبب التوتر.. «تغير المزاج» أحد أعراض مرض السكري

عند ممارسة الرياضة، تقل مقاومة الأنسولين ويمكن للخلايا الاستفادة من الجلوكوز في الجسم بشكل أكثر فعالية، فالتمرينات لن تساعدك فقط جسديا ولكن عاطفيا أيضا
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
مرض السكري2
مرض السكري2
توجد كثير من الأعراض المختلفة المصاحبة لمرضى السكري2، على سبيل المثال الإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر والجوع وضعف الرؤية، إضافةً إلى العدوى الفطرية، ومع ذلك توجد بعض الأعراض الخفية التي تعد عاملا مهما للإصابة بهذا المرض، فالتغييرات التي تحدث في المزاج "المود" على سبيل المثال ليست فقط نتيجة التوتر والقلق والإرهاق وضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضًا يكون نتيجة مرض السكري2، وبالتالي فإن مرض السكري أصبح يلعب على الجانب النفسي والجسدي بشكل كبير.
يلعب مرض السكري من النوع الثاني دورًا سلبيا على صحة الفرد مع زيادة معدلات السكر في الدم، وبالتالي فإن الأعراض لا تؤثر فقط على صحة المصاب بدنيا ولكن أيضًا تؤثر عليه من الجوانب المتعلقة بالعواطف والمزاج. يحدث هذا النوع عندما ترتفع معدلات السكر بشكل كبير في الدم، وفي النوع الثاني من مرض السكري لا يقوم
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ألم أسفل الظهر.. 4 علامات للفشل الكلوي لا تتجاهلها

نعتقد دائمًا أن الأمراض الخطيرة قد تصاحبها أعراض خطيرة مثلها، ولكن هل تعلم أنه يوجد كثير من الأعراض البسيطة التي تكون مؤشرًا لأمراض أخرى خطيرة، مثل السرطان والكبد، إضافة إلى تلف الكليتين، لذا كلما كان اكتشاف الفشل الكلوي مبكرًا كان العلاج فعالًا بشكل كبير، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية في أجسامنا ومسئولتين عن التخلص من السموم الضارة بالجسم، وبالتالي عندما تتوقف الكلى عن أداء وظائفها بشكل سليم، تتراكم المواد الكيميائية والسموم داخل جسم الإنسان.
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الكدمات وجفاف الجلد.. أعراض لا تعرفها لنقص فيتامين C

فيتامين C من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث له فاعلية كبيرة في مكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد، إضافة إلى علاج معظم الأمراض الفيروسية التي تهاجم الإنسان من وقت لآخر، كما أنه يعزز من صحة العينين ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم بشكل مناسب، ويحمي القلب، لذا أي نقص في هذا الفيتامين ينتج عنه خلل كبير في جسم الإنسان، لذا احرص دائما على تناول كميات كبيرة من عصير الليمون والبروكلي، حيث إنه يحتل مكانة كبيرة بين الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C.
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أنواع السرطان الأكثر شيوعًا حول العالم

السرطان هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم. مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في النمو باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاجه. من بين أكثر من 200 نوع مختلف من أنواع السرطان التي تم تشخيصها، فإن السرطان الذي يتم تشخيصه بأعلى معدل حول العالم هو سرطان الثدي.
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