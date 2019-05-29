ليس بسبب التوتر.. «تغير المزاج» أحد أعراض مرض السكري

عند ممارسة الرياضة، تقل مقاومة الأنسولين ويمكن للخلايا الاستفادة من الجلوكوز في الجسم بشكل أكثر فعالية، فالتمرينات لن تساعدك فقط جسديا ولكن عاطفيا أيضا
توجد كثير من الأعراض المختلفة المصاحبة لمرضى السكري2، على سبيل المثال الإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر والجوع وضعف الرؤية، إضافةً إلى العدوى الفطرية، ومع ذلك توجد بعض الأعراض الخفية التي تعد عاملا مهما للإصابة بهذا المرض، فالتغييرات التي تحدث في المزاج "المود" على سبيل المثال ليست فقط نتيجة التوتر والقلق والإرهاق وضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضًا يكون نتيجة مرض السكري2، وبالتالي فإن مرض السكري أصبح يلعب على الجانب النفسي والجسدي بشكل كبير.
يلعب مرض السكري من النوع الثاني دورًا سلبيا على صحة الفرد مع زيادة معدلات السكر في الدم، وبالتالي فإن الأعراض لا تؤثر فقط على صحة المصاب بدنيا ولكن أيضًا تؤثر عليه من الجوانب المتعلقة بالعواطف والمزاج.
يحدث هذا النوع عندما ترتفع معدلات السكر بشكل كبير في الدم، وفي النوع الثاني من مرض السكري لا يقوم
يلعب مرض السكري من النوع الثاني دورًا سلبيا على صحة الفرد مع زيادة معدلات السكر في الدم، وبالتالي فإن الأعراض لا تؤثر فقط على صحة المصاب بدنيا ولكن أيضًا تؤثر عليه من الجوانب المتعلقة بالعواطف والمزاج.
يحدث هذا النوع عندما ترتفع معدلات السكر بشكل كبير في الدم، وفي النوع الثاني من مرض السكري لا يقوم الجسم بإفراز كميات كافية من الأنسولين، لذا عندما يبقى الكثير من الجلوكوز في الدم، لا يصل إلى الخلايا بنحو سليم.
وبناء على ذلك يحدث كثير من المشكلات الصحية على سبيل المثال عدم وضوح الرؤية والقروح التي تستغرق كثيرا من الوقت لتُشفى مع الشعور بالألم في القدمين واليدين، ومن الأعراض التي يتم تجاهلها على الإطلاق هو حدوث تغييرات في مزاج الشخص، فمرض السكري يؤثر على المزاج بشكل كبير مسببًا تغييرات سريعة وحادة، على سبيل المثال تهيج الجلد والإفراط في المشاعر التي تزيد الشعور بالبكاء أو الغضب لديك دون وجود سبب واضح، وبالتالي هذان العرضان من الأعراض الشائعة التي أصبحت مصاحبة لمرض السكري2 بشكل كبير.
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السبب في ذلك هو أن المخ لم يحصل على كميات كافية من الجلوكوز، وبما أن المخ هو مركز الأفكار والعواطف، فهو يحتاج إلى الجلوكوز ليقوم بوظائفه بطريقة صحيحة، وإذا لم يقم بمهامه يصبح المخ غير قادر على السيطرة، إذ عند ارتفاع معدلات السكر في الدم يشعر الشخص بالتذمر وعدم القدرة على التحكم في عواطفه، ولكن التقلبات المزاجية قد تختلف شدتها من شخص لآخر.
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ما يلي بعض من الطرق التي تساعدك على التعامل مع التغييرات المزاجية المصاحبة لمرض السكري من النوع الثاني من أجل حياة صحية هادئة:
1-تحدث عما تشعر به
التعبير عن مشاعرك للأشخاص الذين تحبهم أو أصحاب العمل هي أول خطوة تساعدك على الشعور بتحسن، فقدرتك على التعبير عما تشعر به له كثير من الفوائد الصحية كما أنه يشعرك بالراحة بشكل كبير، فمشاركة الحزن والمشاعر مع الأشخاص المقربين لك، تقلل من شعورك بالوحدة.
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2-اختيار الطعام الصحي
عليك بالانتباه جيدًا إلى نوعية الطعام التي تأكلها، فعند الشعور بالضغط والقلق ستجد أنك تأكل أكثر من اللازم، فالطعام الذي نتناوله له تأثير كبير على ما نشعر به؛ وذلك لأن الكثير من اللحوم المصنعة والدهون المشبعة ستجعلك تشعر بالسوء، فاختيار نظام غذائي متوازن لين سيساعدك فقط على تنظيم معدلات السكر في الدم، ولكن يجعلك أيضًا تشعر بتحسن.
3-ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام
الرياضة دائمًا لها تأثير فعال على صحة الجسم، فهي تشعرك بالراحة نتيجة لإفراز الأندورفين الذي له فاعلية كبيرة في تعديل المزاج، فعند ممارسة الرياضة، تقل مقاومة الأنسولين ويمكن للخلايا الاستفادة من الجلوكوز في الجسم بشكل أكثر فعالية، فالتمرينات لن تساعدك فقط جسديا ولكن عاطفيا أيضا.
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