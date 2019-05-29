ليس بسبب التوتر.. «تغير المزاج» أحد أعراض مرض السكري

عند ممارسة الرياضة، تقل مقاومة الأنسولين ويمكن للخلايا الاستفادة من الجلوكوز في الجسم بشكل أكثر فعالية، فالتمرينات لن تساعدك فقط جسديا ولكن عاطفيا أيضا

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مرض السكري2

توجد كثير من الأعراض المختلفة المصاحبة لمرضى السكري2، على سبيل المثال الإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر والجوع وضعف الرؤية، إضافةً إلى العدوى الفطرية، ومع ذلك توجد بعض الأعراض الخفية التي تعد عاملا مهما للإصابة بهذا المرض، فالتغييرات التي تحدث في المزاج "المود" على سبيل المثال ليست فقط نتيجة التوتر والقلق والإرهاق وضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضًا يكون نتيجة مرض السكري2، وبالتالي فإن مرض السكري أصبح يلعب على الجانب النفسي والجسدي بشكل كبير.

يلعب مرض السكري من النوع الثاني دورًا سلبيا على صحة الفرد مع زيادة معدلات السكر في الدم، وبالتالي فإن الأعراض لا تؤثر فقط على صحة المصاب بدنيا ولكن أيضًا تؤثر عليه من الجوانب المتعلقة بالعواطف والمزاج. يحدث هذا النوع عندما ترتفع معدلات السكر بشكل كبير في الدم، وفي النوع الثاني من مرض السكري لا يقوم