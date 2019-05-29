مصر تسعى لرفع صادراتها من الغاز الطبيعى العام المقبل

تولى مصر أهمية قصوى خلال الفترة الحالية بتكثيف عمليات البحث والتنقيب عن البترول، وتأمل فى وصول إنتاجها من حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا

تحرير:محمد صلاح ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

قطعت الدولة المصرية خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فبعد أن صارت مصر مصدّرة للغاز مسجلة معدلات إنتاج قياسية بلغت 6.6 مليار متر مكعب يوميا، بزيادة 30% مقارنة بعام 2016 وهو ما جعلها من أكبر منتجى الغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما اتخذت مصر خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير من العام الماضى 2018.

فى الوقت الذى تسعى فيه مصر أيضا لتسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، بعد أن أعلنت توقفها عن الاستيراد نهاية 2018، وسعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وعمدت مصر خلال الفترة الماضية لاتخاذ بعض الإجراءات التى تساهم فى زيادة الاستثمار بقطاع الغاز بوجه خاص ومنح فرصة أمام المستثمرين فى

فى الوقت الذى تسعى فيه مصر أيضا لتسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، بعد أن أعلنت توقفها عن الاستيراد نهاية 2018، وسعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وعمدت مصر خلال الفترة الماضية لاتخاذ بعض الإجراءات التى تساهم فى زيادة الاستثمار بقطاع الغاز بوجه خاص ومنح فرصة أمام المستثمرين فى الدخول لسوق الغاز المصرية، حيث انتهى جهاز تنظيم سوق الغاز حتى الآن من إصدار 33 رخصة، حيث قدر إجمالى الإيرادات بموازنة الجهاز خلال للعام المالى الجديد بـ53 مليونا و951 ألف جنيه، مقابل 49 مليونا و950 ألف جنيه العام الماضى.



وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن تنفيذ مشروعات جديدة لتأمين احتياجاتها من الغاز بتكلفة استثمارية قدرها 145 مليون دولار خلال الفترة الحالية.



وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية كبرى لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للغاز الطبيعي في ظل نجاح مصر في زيادة الإنتاج والإسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة.



وأكد وزير البترول فى تصريحات صحفية له، مواصلة الوزارة تنفيذ خطتها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى كإحدى ثمار خطط القطاع من خلال الإسراع فى تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بما أسهم فى زيادة الإنتاج تدريجيا على مدار العام والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2019.



ووافق مجلس النواب في مارس الماضى نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.



وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.



وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية، بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمون على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات مما يجعل الجهاز مراقبًا ومستفيدًا في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.



وانتظم مشروع القانون في مادتين وذلك على النحو التالي: المادة الأولى وقد نصت على إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 لتؤول حصيلة الغرامات للخزانة العامة للدولة، أما المادة الثانية فمتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



فى سياق متصل أعلن أيمن عثمان، ممثل هيئة البترول والثروة المعدنية بمجلس النواب، تفاصيل خطة الهيئة خلال العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في الغاز الطبيعي المصدر إلي الخارج، مبينا أن إجمالي ما سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه.



وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول فى تصريحات له، إلى أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار / برميل، مقابل 67 دولارا/ البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي 2018/2019.



ونجحت وزارة البترول خلال العام الماضى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، ووقف الاستيراد نهائيا، تزامنا مع تنفيذ الوزارة وتبنيها خطة لبدء واستكمال الإنتاج من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، هى «ظهر» و«شمال الإسكندرية» و«نورس» و«آتول» والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كل المراحل إلى ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، كما طورت حقول الغاز فى غرب الدلتا، «شمال الإسكندرية وغرب المتوسط» وبدأ الإنتاج من ثانى مراحل حقول غازات غرب الدلتا.



وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة نجحت خلال العام الماضى فى تنمية 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، هى «ظهر» و«شمال الإسكندرية» و«نورس» و«آتول» باستثمارات 27 مليار دولار وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كل المراحل إلى ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا.



وأضاف عبد العزيز فى تصريحات له، أن حقل ظهر كان ولا يزال حجر الزاوية فى طفرة قطاع البترول المصرى، حيث تضاعف إنتاج ظهر من الغاز 6 مرات ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بالحقل العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، وحاليا يتم استكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل إجمالى استثماراته إلى نحو 12 مليار دولار، على أن يصل الحقل إلى ذروة الإنتاج نهاية العام الجارى، ليصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.



وشهد عام 2018 الماضى توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد فى منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط والتى دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكا بحصة 30% وشركة مبادلة الإماراتية بحصة 10% مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى وشركة بى بى البريطانية التى تمتلك حصة 10%، وتدعم هذه الاتفاقيات، ودخول شركاء عالميين جدد فى المشروع، قطاع البترول فى الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة فى صناعة البترول من خلال هذه الشركات، فضلا عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.



ونجحت الوزارة فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى فى يونيو 2018، كما أبرمت الوزارة أيضا على مدار العام الماضى 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى 1.3 مليار دولار و95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئرا، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيو 2014.