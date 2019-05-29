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مصر تسعى لرفع صادراتها من الغاز الطبيعى العام المقبل

تولى مصر أهمية قصوى خلال الفترة الحالية بتكثيف عمليات البحث والتنقيب عن البترول، وتأمل فى وصول إنتاجها من حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا
تحرير:محمد صلاح ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
قطعت الدولة المصرية خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فبعد أن صارت مصر مصدّرة للغاز مسجلة معدلات إنتاج قياسية بلغت 6.6 مليار متر مكعب يوميا، بزيادة 30% مقارنة بعام 2016 وهو ما جعلها من أكبر منتجى الغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما اتخذت مصر خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير من العام الماضى 2018.
فى الوقت الذى تسعى فيه مصر أيضا لتسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، بعد أن أعلنت توقفها عن الاستيراد نهاية 2018، وسعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.    وعمدت مصر خلال الفترة الماضية لاتخاذ بعض الإجراءات التى تساهم فى زيادة الاستثمار بقطاع الغاز بوجه خاص ومنح فرصة أمام المستثمرين فى
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هالة-الجوهريً

رئيس ايتيدا: مصر تصدر تكنولوجيا بـ3.7 مليار دولار

أكدت هالة الجوهري، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن حجم صادرات مصر التكنولوجية تبلغ 3.7 مليار دولار، وتستهدف الهيئة بحلول العام المقبل وصولها إلى 4.2 مليار دولار، لافتة إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى 154 ألفًا، ومن المستهدف الوصول بهذا العدد إلى 174 ألف شخص خلال العام الحالي، وأوضحت أن الهيئة تعمل على إنشاء 4 مجتمعات للإبداع في المحافظات، هي: القاهرة والدقهلية والسويس وأسوان، وتخطط لإتاحتها في باقي الجمهورية.
مباحثات-مصر-والصين

مباحثات مصرية -صينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
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خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
الجامعة-البريطانية

للمرة السادسة.. هندسة الجامعة البريطانية ضمن أفضل 5 كليات بالعالم

حصلت كلية الهندسة، قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز، بالجامعة البريطانية في مصر، على تصنيف أفضل خمس كليات على مستوى العالم في هذا القطاع، طبقا لتصنيف الـ"SPE- Chapter" الدولي.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
حقل-غاز

حرب الغاز في البحر المتوسط.. من يفوز مصر أم تركيا؟

شهدت الساعات الماضية مساعى تركية استفزازية، خاصة بعد قيامها باتخاذ إجراءات مفاجئة تتضمن إعلانها البدء فى التنقيب والبحث عن البترول في منطقة بحرية غرب قبرص على مقربة من الحدود المصرية، الأمر الذى يمثل "انتهاكا للقوانين الدولية، ويشكل مساسا وخطرا على الأمن والاستقرار بالمنطقة بوجه عام وبمثابة استفزاز صريح لمصر لقرب المنطقة من الحدود المصرية التى تم ترسيمها مع دول قبرص وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعلوم البحار الموقعة عام 1982، فكيف تسير الأمور في ظل التطورات اليومية؟
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