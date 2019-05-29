هازارد يواصل التلميح بالرحيل عن تشيلسي

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

إيدين هازارد

لمّح النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف تشيلسي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد معه هذا الصيف. وقال هازارد في هذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأجدد تعاقدي لعام إضافي، هذا وقت طويل، أليس كذلك؟"، وقال هازارد تلك التصريحات ساخرًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية في ظل أن عقده ينتهي مع تشيلسي في صيف العام المقبل، ووجود شقيقي هازارد، ثورجان وكيليان، في صفوف تشيلسي، قبل أن يرحل ثورجان ويبدو أن إيدين سيلحق به قائلا: "أحدنا بحاجة إلى تغيير الفريق، سنرى ما سيحدث عقب نهائي الدوري الأوروبي".

وأضاف هازارد: "في الوقت الحالي، لم يحدث جديد، ومن ثم لا يمكنني قول أي شيء، الأمر بين أيدي الناديين، ومن جانبي قدمت أفضل ما لديّ على مدار الموسم، وأفكر حاليا في كرة القدم فقط، وسنرى ما سيحدث عقب نهائي البطولة". وتابع: "في حال رحلت عن تشيلسي، فلا توجد أي فرصة، حقيقة أي فرصة، لارتداء قميص نادٍ إنجليزي