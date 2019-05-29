رياضة

هازارد يواصل التلميح بالرحيل عن تشيلسي

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
لمّح النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف تشيلسي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد معه هذا الصيف. وقال هازارد في هذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأجدد تعاقدي لعام إضافي، هذا وقت طويل، أليس كذلك؟"، وقال هازارد تلك التصريحات ساخرًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية في ظل أن عقده ينتهي مع تشيلسي في صيف العام المقبل، ووجود شقيقي هازارد، ثورجان وكيليان، في صفوف تشيلسي، قبل أن يرحل ثورجان ويبدو أن إيدين سيلحق به قائلا: "أحدنا بحاجة إلى تغيير الفريق، سنرى ما سيحدث عقب نهائي الدوري الأوروبي".
وأضاف هازارد: "في الوقت الحالي، لم يحدث جديد، ومن ثم لا يمكنني قول أي شيء، الأمر بين أيدي الناديين، ومن جانبي قدمت أفضل ما لديّ على مدار الموسم، وأفكر حاليا في كرة القدم فقط، وسنرى ما سيحدث عقب نهائي البطولة". وتابع: "في حال رحلت عن تشيلسي، فلا توجد أي فرصة، حقيقة أي فرصة، لارتداء قميص نادٍ إنجليزي
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
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لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
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كيف استعدت أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وتستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).
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هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
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تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
إيدين-هازارد

اللعب المالي النظيف يدفع تشيلسي لبيع هازارد

ارتبط اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف بقوة، حيث صرح هازارد نفسه بأنه أخبر نادي تشيلسي برغبته، حيث يرغب في أن يضع حدًا لمسيرة 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز بعد خوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام أرسنال، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به المرينجي هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.
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إيدين هازارد: تشيلسي يعرف قراري النهائي

أكد إيدين هازارد على أنه أخبر تشيلسي برغبته الخاصة بالبقاء أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف، مشيرًا إلى انتظاره لتحديد مصيره، وقال هازارد بأنه أخبر إدارة تشيلسي برغبته منذ أسبوعين ولا يزال ينتظر قرار الإدارة، خاصة أنه ينتظر ذلك القرار قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي، ويأتي ذلك في الوقت الذي يثق فيه ريال مدريد في الظفر بخدمات هازارد الصيف المقبل، خاصة أن النجم البلجيكي ينتهي تعاقده مع تشيلسي صيف عام 2020 بعدما انضم إلى البلوز من ليل الفرنسي في عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.
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