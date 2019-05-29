جريمة

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
البداية بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الزراعي "مصر - أسوان"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل. تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وبالانتقال والفحص تبين
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مستشفى الامراض النفسية و العقلية

«النيابة» تودع قاتلة أمها مستشفى الأمراض العقلية

أودعت نيابة غرب الكلية موظفة سابقة، متهمة بقتل والدتها المسنة، وذبح قطة فوق جثتها، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وسرعة تشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كذا تسليم الجثة لذويها.. وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة القتيلة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بجروح طعنية في الصدر، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة فوق الجثة.
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حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالب بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس فتاة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاختطافهم طالب جامعي واحتجازه وتصويره عاريا وإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة. والبداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "إسلام"، 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، بقيام 6 أشخاص باختطافه في أثناء ذهابه للامتحان.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (11)

قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في القليوبية

صدمت سيارة ميكروباص بمجموعة من الأشخاص، أثناء وقوفهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا بشبين القناطر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص منهم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
تصادم

إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين بالمنيا

أُصيب 19 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق متفرع من الزراعي "مصر – أسوان" بزمام مركز المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، وتقرر خروجهم جميعا عدا 4 تم وضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن واستقرار حالتهم الصحية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا، ووجود مصابين.
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