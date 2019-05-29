إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

صورة أرشيفية

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الزراعي "مصر - أسوان"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل. تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وبالانتقال والفحص تبين