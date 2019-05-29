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«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
مسلسل شقة فيصل الحلقة 25
مسلسل شقة فيصل الحلقة 25
شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
ذهب «زغلول» يجسده محمود غريب إلى «ميزو» ونصحه بأن يبعد عن طريق السرقة، ورد عليه بأنه مصدوم أنه صدق أنه من الممكن أن يسرق، وترك المقهى ورحل، ووافق «ميزو» على طلب «سكر» بأن تصوره من أجل عمل صفحة له على الفيسبوك، وحاولت «شربات» أن تقنع مدير الملهى
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هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ23 قمر هادي.. «فيروز» مصابة بمرض خطير

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل قمر هادي، بمكالمة من "فيليب" تامر فرج، لـ"هادي" هاني سلامة يهدده فيها بقتل ابنة عمه شهد مرسلًا له فيديو لها وهي مربوطة في بدروم فيلته الخاصة، فيذهب "هادي" مسرعًا إلى الفيلا على أمل أن ينقذ "شهد"، غير مدرك أن "فيليب" قتلها بالفعل، وبينما جلس "هادي" يهدد فيليب بتدميره لو مس شعرة من عائلته، ويحاول إقناعه بالإفراج عن ابنة عمه المختطفة، لم يبال "فيليب" بتهديدات "هادي" على الإطلاق، وظل يسخر منه، مطالبًا أن ينفذ شروطه بالحرف، وهي تسليم المخدرات وتدوير الماكينة من جديد لتصنيع دفعة مخدرات "قمر" جديدة.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
كيت-هارينجتون

«جون سنو» يعالج نفسيًا بسبب Game of Thrones

فاجأ الممثل البريطاني كيت هارينجتون، جمهوره مؤخرًا بدخوله مصحة علاج نفسي بسبب إرهاقه المزمن وإدمانه الكحوليات، في أعقاب انتهائه من تصوير المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones. كان "هارينجتون" الشهير بـ"جون سنو" قد أصدر بيانًا صحفيًا يتحدث فيه عن معاناته الطويلة خلال تصويره مسلسل "صراع العروش" ورغبته في أخذ فترة راحة كي يهدأ بعد سنوات تصوير طويلة عانى فيها من قلق وإرهاق مزمنين، ملتمسًا من الجمهور أن يقدر اختفاءه في الوقت الحالي، ويتمنى له الشفاء، بحسب موقع Variety الأمريكي.
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل|وصلة رقص لأيتن عامر مع كريم محمود عبدالعزيز

نجحت «سكر» -تجسدها الفنانة أيتن عامر- فى الحلقة الـ23 من مسلسل «شقة فيصل» في أن تعيد الأغاني التي سرقت من «ميزو» -يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز- إليه بعد أن فكرت فى رشوة أحد عمال الاستوديو ليضع لها الأغاني على «فلاشة»، وبعدها خرجت هي و«ميزو» و«تمساح» -يجسده مصطفى أبو سريع- للاحتفال بهذا الانتصار، فى نزهة نيلية وأخذت ترقص هى و«ميزو» على أغنية «بتحلو أكتر وأكتر»، ومن بعد شكرها «ميزو» حاولت أن تلمح له بأنها تحبه، لكن دون فائدة فهو يعتبرها مثل شقيقته، وطلبت منه أن يأخذا هدنة دون مشكلات مع بعضهما ووافق الأخير.
كريم-محمود-عبد-العزيز-ووائل-نور-مسلسل-شقة-فيصل

وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.
مسلسل-شقة-فيصل

هل تنجح آيتن عامر في مساعدة «ميزو» بـ«شقة فيصل»؟

يستمر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في محاولته للوصول للأغاني التي سجلها داخل الاستوديو، والتي سرقها «حمادة زعبولة» يجسده ريكو منه، ويبدو أن كل المحاولات باءت بالفشل؛ ما جعله يشعر بالاكتئاب والفشل، كونه وضع كل ما يملك فى تسجيل هاتين الأغنيتين، ولكن «سكر» تجسدها آيتن عامر، قررت أن تساعد «ميزو» من باب حبها الشديد له، فذهبت إلى الاستوديو الذى سجل فيه، وأعطت لأحد الشباب الذين يعملون هناك فلاشة وطلبت منه أن يضع الأغنيتين عليها مقابل 500 جنيه، لتنتهي الحلقة بوصول «حمادة زعبولة» فهل تنجح فى الهروب منه وتساعد «ميزو» فى حال مشكلته أم يحدث العكس؟
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