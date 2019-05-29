«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

مسلسل شقة فيصل الحلقة 25

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.

ذهب «زغلول» يجسده محمود غريب إلى «ميزو» ونصحه بأن يبعد عن طريق السرقة، ورد عليه بأنه مصدوم أنه صدق أنه من الممكن أن يسرق، وترك المقهى ورحل، ووافق «ميزو» على طلب «سكر» بأن تصوره من أجل عمل صفحة له على الفيسبوك، وحاولت «شربات» أن تقنع مدير الملهى