جريمة

خبراء: سقوط «عشماوي» يبشر بضبط خلايا إرهابية جديدة

سقوط متهم بتلك الخطورة لا يعني إعلان النهاية السعيدة، بل على العكس يوجب استمرار كر خيوط الإرهاب للقضاء عليها وإبادتها وبذل الجهد لضبط أتباعه ومساعديه
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، فى مشهد يعزز الثقة بجهود القيادة المصرية، إذ وصل أمس إلى القاهرة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، من زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، وهى الخطوة التى نتحصل منها على تحليلات مهمة لخبراء الأمن، نرصدها فى السطور التالية.
أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أنه ليس جديدا على الدولة المصرية حرصها على محاسبة الجناة والإرهابيين وملاحقتهم، وأنه سبق وتم استلام عشرات الجناة على شاكلة هشام عشماوي، ورجال الأمن والقضاء قادرون على استجواب مجرم كهذا. «الإعدام لاغٍ»
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المطربة-شيما-بطلة كليب-عندي ظروف

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
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لطفلة-ولدت-مع-توأمها-داخلها

العثور على طفل رضيع على باب مسجد بالعياط

عثر الأهالي بمركز العياط بالجيزة، على طفل وليد لا يتجاوز عمره 5 أيام، فى حالة بكاء مستمر، وكان ملفوفًا فى قطعة قماش بيضاء اللون، ومتروكًا أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإطعامه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، فيما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة، فى حين جاري البحث والتحري عن هوية الطفل، والشخص الذى عرض حياته للخطر وتخلى عنه على باب المسجد.
جثة-فى-شقة

حبس المتهم بقتل والدته في نهار رمضان بالهرم

أمرت النيابة العامة، بحبس محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، المقترن بالشروع فى سرقتها، وذلك بأن طاردها حاملًا سكينا بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، وما أن لحقها وظفر بها سدد لها 10 طعنات قاصدًا قتلها، فأحدث بها 7 طعنات بالعنق والصدر، وثلاث طعنات فى الظهر، دون أن يرحم كبر سنها، ومحاولات استغاثتها بالناس «إلحقوني بيضربني بسكين»، وأقر المتهم أمام النيابة بجريمته فى محاولة للاستيلاء على أموال والدته.
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تنفيذ 217 حكما لصالح البنوك في حملة أمنية

حمايةً للاقتصاد القومي، وسعيًا لإلزام العملاء بسداد مستحقات البنوك، شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة، ضد المدنيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية، والهاربين من سداد مديونياتهم أو تنفيذ الأحكام، ونجحت الحملة فى تنفيذ 217 حكما قضائيا على مدار الشهر الماضي، ومن المقرر استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة، لإجبار المدانين بقوة القانون على سداد الأموال المستحقة عليهم إلى البنوك.
النيابة الإدارية

إحالة مسئولين بالإصلاح الزراعي بالجيزة للمحاكمة

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، مما تسبب فى فسخ عقد بيع إحدى قطع الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات والمقدرة مساحتها بما يزيد على 172 فدانا، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
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