خبراء: سقوط «عشماوي» يبشر بضبط خلايا إرهابية جديدة
سقوط متهم بتلك الخطورة لا يعني إعلان النهاية السعيدة، بل على العكس يوجب استمرار كر خيوط الإرهاب للقضاء عليها وإبادتها وبذل الجهد لضبط أتباعه ومساعديه
تحرير:سماح عوض الله
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
الإرهابي هشام عشماوي
تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، فى مشهد يعزز الثقة بجهود القيادة المصرية، إذ وصل أمس إلى القاهرة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، من زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، وهى الخطوة التى نتحصل منها على تحليلات مهمة لخبراء الأمن، نرصدها فى السطور التالية.
أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أنه ليس جديدا على الدولة المصرية حرصها على محاسبة الجناة والإرهابيين وملاحقتهم، وأنه سبق وتم استلام عشرات الجناة على شاكلة هشام عشماوي، ورجال الأمن والقضاء قادرون على استجواب مجرم كهذا.
«الإعدام لاغٍ»
أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أنه ليس جديدا على الدولة المصرية حرصها على محاسبة الجناة والإرهابيين وملاحقتهم، وأنه سبق وتم استلام عشرات الجناة على شاكلة هشام عشماوي، ورجال الأمن والقضاء قادرون على استجواب مجرم كهذا.
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وقال «علام» إن فن الاستجواب علم يُدرس فى أجهزة الأمن بالعالم، وإن المحققين المصريين قادرون على استيفاء كل المعلومات من أى متهم خطير، ومتهم كعشماوي بالنسبة إلينا "كنز معلومات" بشأن صلته بالتنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم القاعدة وتنظيم بيت المقدس، وكيفية تسلل العناصر الإرهابية إلى خارج البلاد أو دخولها، وكيفية التواصل مع التنظيمات، وآلية إمدادهم بدعم المال والسلاح وأدوات الإعاشة، علاوة على التحقيق معه فى كيفية دخول المتفجرات، وآليات التحصل عليها، وأماكن تصنيعها، والكشف عن الخلايا الإرهابية التى يعلم عنها وعن منظميها، وكل هذا وأكثر سيفيد مصر فى حربها ضد الإرهاب وكشف التنظيمات الإرهابية وأساليبها وأتباعها.
سقوط خلايا جديدة
شدد عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب على أن استرداد الإرهابي هشام عشماوي مقبوضًا عليه، سيرجح سقوط خلايا إرهابية جديدة، وضربات أمنية لاحقة، ومداهمات وإحباطات متتالية للإرهابيين، مؤكدًا أن سقوط متهم بتلك الخطورة لا يعني إعلان النهاية السعيدة، بل على العكس يعني استمرار كر خيوط الإرهاب للقضاء عليها وإبادتها، واستمرار الجهد لضبط أتباعه والتوصل إلى من يتبعهم هو، والسعي الأمني لتجفيف منابع الإرهاب.
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وأكد اللواء فؤاد علام أن قوات الأمن واعية وحريصة جدا لتبعات سقوط إرهابي خطير كهذا فى قبضة الأمن المصري، وأنهم الأقدر والأجدر على التعامل مع مثل تلك الاحتمالات والحذر منها، ولهم قوتهم الفائقة وأساليبهم الناجحة لمكافحة الإرهاب والإجرام.
ليبيا قوية
الخبير الإستراتيجي اللواء جمال مظلوم، أكد أن تسليم السلطات الليبية الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر، تم فى إطار العلاقة المتينة بين الشقيقتين، والثقة المتبادلة بينهما، والحرص على دعم كل منهما للأخرى، وتفهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أهمية التعاون المثمر لمكافحة الإرهاب الذي يحارب الدولتين، فخلال 8 أشهر ماضية استوفى الجانب الليبي التحقيق مع المتهم، ليستقر على وجود وجه للإفادة باستجواب الجانب المصري له.
إنذار
وأشار «مظلوم» إلى أن تسليم الإرهابي هشام عشماوي للقاهرة يمثل إنذارا كبيرا للجماعات الإرهابية والخونة، بمزيد من حصدهم ودك بؤرهم، والمشهد يخبرهم بأن هذه هى نهايتهم الحتمية، وأنه آن الأوان ليحكموا عقولهم، إن كان لديهم عقول يفقهون بها، فمهما طال إجرامهم ومهما هربوا، سيسقطون ويحاسَبون، وحتى الدول الراعية لهم والتى تستضيف قادتهم، لن تنفعهم بشيء، ولن تتحملهم كثيرًا وستطردهم شَر طردة، يكونون بعدها مطلوبين أمام كل الدول التى أجرموا فى حقها.