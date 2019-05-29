خبراء: سقوط «عشماوي» يبشر بضبط خلايا إرهابية جديدة

سقوط متهم بتلك الخطورة لا يعني إعلان النهاية السعيدة، بل على العكس يوجب استمرار كر خيوط الإرهاب للقضاء عليها وإبادتها وبذل الجهد لضبط أتباعه ومساعديه

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

الإرهابي هشام عشماوي

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، فى مشهد يعزز الثقة بجهود القيادة المصرية، إذ وصل أمس إلى القاهرة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، من زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، وهى الخطوة التى نتحصل منها على تحليلات مهمة لخبراء الأمن، نرصدها فى السطور التالية.

أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أنه ليس جديدا على الدولة المصرية حرصها على محاسبة الجناة والإرهابيين وملاحقتهم، وأنه سبق وتم استلام عشرات الجناة على شاكلة هشام عشماوي، ورجال الأمن والقضاء قادرون على استجواب مجرم كهذا. «الإعدام لاغٍ»