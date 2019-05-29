ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الغاز الطبيعي

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 4.4 مليون طن خلال شهر مارس 2019، في مقابل 3.4 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018، كما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي من 3.5 مليون طن إلى 3.7 مليون طن خلال الفترة نفسها، محققًا فائض قدره 634 ألف طن. ونجحت وزارة البترول خلال العام الماضي