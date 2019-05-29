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ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 4.4 مليون طن خلال شهر مارس 2019، في مقابل 3.4 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018، كما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي من 3.5 مليون طن إلى 3.7 مليون طن خلال الفترة نفسها، محققًا فائض قدره 634 ألف طن. ونجحت وزارة البترول خلال العام الماضي
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قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
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تعرف على أسعار كعك العيد بمنافذ الحكومة

يستعد المواطنون لشراء كعك العيد خلال الأيام القليلة القادمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وما يشغل تفكير الجميع خلال الوقت الراهن هو الأسعار والبحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد بأسعار مخفضة، وأكد تجار الكعك ومنتجوه أن الأسعار مستقرة إلى حد كبير على ما تم إعلانه العام الماضي من الجهات الحكومية المختلفة التى تطرح الكعك بمنافذها، ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار الكعك، والتى بدأ طرحها أمس، الثلاثاء، فى منافذ الحكومة والمتمثلة في وزارة الزارعة، ومنافذ الجيش والشرطة.
وزير-الماليه

4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والصحة والإعلام

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل، بالإضافة إلى مبلغ 98.5 مليون جنيه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
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اموال

ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
سيارة كهربائية

شل وريفولتا| تعاون لنشر محطات شحن السيارات بالكهرباء

وقعت شركة شل مصر اتفاقية لمدة عامين مع شركة "ريفولتا" إيجيبت لدعم استراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، محمد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت، وذلك في قصر محمد علي باشا في منيل الروضة، وعرضت الشركتين نموذج لسيارة هيونداي تسير بالشحن الكهربائي داخل مقر الاحتفالية.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
فلوس-الجمعية

1104 جنيهات متوسط أجر العاملين بالقطاع العام والخاص

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى 1104 جنيهات للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) بينما كان 1050 جنيهًا في عام 2017. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2018، أن متوسط أجر العامل الأسبوعي سجل نحو 1278 جنيهـًا في القطاع العام/الأعمال العام، في مقابل 1247 جنيهًا عام 2017، ونحو 877 جنيها في القطاع الخاص، مقابل 779 جنيها عام 2017.
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