انخفاض معدل استخدام فيسبوك.. وصعود إنستجرام

على الرغم من استخداماتنا المتعددة لشبكات التواصل الاجتماعي، كالفيسبوك، وإنستجرام، تويتر، سناب شات، فإن استخدام الفيسبوك انخفض فجأة على نحو غير متوقع

تحرير:مي فؤاد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

فيسبوك

نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. صدر اليوم تقرير جديد عن شركة eMarketer الأمريكية، والذي وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون يوميا على فيسبوك انخفض بنسبة 3 دقائق في عام 2018 إلى 38 دقيقة في اليوم.

تتوقع eMarketer أن يكون هذا الرقم ثابتًا في عام 2019 وينخفض إلى 37 دقيقة بحلول عام 2020. قال ديبرا أهو ويليامسون المحلل الإحصائي في eMarketer: "إن خسارة فيسبوك المستمرة للمستخدمين البالغين الأصغر سنا، إلى جانب تركيزه على تقليل مشاركات النقر ومقاطع الفيديو، أدت إلى تقليل الوقت الذي تم قضاؤه يوميا على