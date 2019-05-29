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انخفاض معدل استخدام فيسبوك.. وصعود إنستجرام

على الرغم من استخداماتنا المتعددة لشبكات التواصل الاجتماعي، كالفيسبوك، وإنستجرام، تويتر، سناب شات، فإن استخدام الفيسبوك انخفض فجأة على نحو غير متوقع
تحرير:مي فؤاد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فيسبوك
فيسبوك
نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. صدر اليوم تقرير جديد عن شركة eMarketer الأمريكية، والذي وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون يوميا على فيسبوك انخفض بنسبة 3 دقائق في عام 2018 إلى 38 دقيقة في اليوم.
تتوقع eMarketer أن يكون هذا الرقم ثابتًا في عام 2019 وينخفض إلى 37 دقيقة بحلول عام 2020. قال ديبرا أهو ويليامسون المحلل الإحصائي في eMarketer: "إن خسارة فيسبوك المستمرة للمستخدمين البالغين الأصغر سنا، إلى جانب تركيزه على تقليل مشاركات النقر ومقاطع الفيديو، أدت إلى تقليل الوقت الذي تم قضاؤه يوميا على
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«هونر» عينها على المركز الثالث في سوق المحمول 2021

أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة GFK للأبحاث انضمام شركة هونر إلى الخمسة الكبار في مبيعات سوق الهواتف الذكية المصري، وهو ما يمثل خطوة كبيرة للشركة التي انطلقت منذ عام واحد فقط، وحققت هذا الانتشار في ظل وجود ماركات كبيرة للهواتف الذكية تعمل في مصر من سنوات كثيرة، إلا أن هونر وهواتفها تركت بصمه واضحه داخل سوق الهواتف المحمول من خلال التصميمات المتقدمة للهواتف والتكنولوجيا الرائدة التى قدمتها بأسعار تنافسية، كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة الثلاثه فئات الأولى فى السوق المصرية وذلك بحلول 2021.
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هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
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تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
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