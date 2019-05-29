انخفاض معدل استخدام فيسبوك.. وصعود إنستجرام

على الرغم من استخداماتنا المتعددة لشبكات التواصل الاجتماعي، كالفيسبوك، وإنستجرام، تويتر، سناب شات، فإن استخدام الفيسبوك انخفض فجأة على نحو غير متوقع
نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي.
صدر اليوم تقرير جديد عن شركة eMarketer الأمريكية، والذي وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون يوميا على فيسبوك انخفض بنسبة 3 دقائق في عام 2018 إلى 38 دقيقة في اليوم.
تتوقع eMarketer أن يكون هذا الرقم ثابتًا في عام 2019 وينخفض إلى 37 دقيقة بحلول عام 2020.
قال ديبرا أهو ويليامسون المحلل الإحصائي في eMarketer: "إن خسارة فيسبوك المستمرة للمستخدمين البالغين الأصغر سنا، إلى جانب تركيزه على تقليل مشاركات النقر ومقاطع الفيديو، أدت إلى تقليل الوقت الذي تم قضاؤه يوميا على
تتوقع eMarketer أن يكون هذا الرقم ثابتًا في عام 2019 وينخفض إلى 37 دقيقة بحلول عام 2020.
قال ديبرا أهو ويليامسون المحلل الإحصائي في eMarketer: "إن خسارة فيسبوك المستمرة للمستخدمين البالغين الأصغر سنا، إلى جانب تركيزه على تقليل مشاركات النقر ومقاطع الفيديو، أدت إلى تقليل الوقت الذي تم قضاؤه يوميا على المنصة في 2018 عما توقعناه سابقًا".
لم يرد المتحدث باسم فيسبوك على الفور على طلب مجلة بيزنس إنسايدر للتعليق.
حقق فيسبوك أدنى معدل نمو خلال 12 شهرًا منذ الاكتتاب العام 2012، حيث انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى أقل من 10% لأول مرة. كان لدى فيسبوك 2.32 مليار مستخدم نشط يوميا في عام 2018.
في الوقت نفسه، أظهرت مجموعة من الرسوم البيانية التي تم مشاركة أرباحها الأخيرة كيف أن المستخدمين النشطين يوميا حول العالم قد ظلوا ثابتين خلال العامين الماضيين؛ اتبعت بيانات المستخدم النشط الشهرية نمطًا مشابهًا في عام 2018. كان معظم النمو مخصصًا لبلدان خارج الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.
لم تكن كل الأخبار السيئة لفيسبوك، ولكن كانت هناك نقطة مضيئة للشركة بعد أن قضى المستخدمون مزيدًا من الوقت على إنستجرام، وفقًا لـeMarketer. كما أنه أخذ حصة من منافسيه مثل سناب شات.
أضاف ويليامسون: "تساهم ميزات مثل نشر القصص والمحتوى المؤثر والفيديوهات في زيادة المشاركة على الرغم من تباطئه، إلا أنه ثابت فيما يخص الوقت الذي يقضيه الفرد على إنستجرام".
أكد الباحثون اليوم أن الجهود التى يبذلها فيسبوك للقضاء على المعلومات الخاطئة والمحتوى المثير تسببت فى انخفاض معدل بقاء المستخدمين على الشبكة الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن جهود مؤسس موقع الفيسبوك مارك زوكربيرج للتركيز على السلامة وإزالة المحتوى المثير للانقسام والكراهية يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي.
تعد الأموال التي يتم الحصول عليها من الإعلانات الرقمية هي المصدر الرئيسي للإيرادات في فيسبوك، التي تضم 2.4 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم.
توقعت شركة eMarketer أن يرتفع استخدام إنستجرام دقيقة واحدة هذا العام إلى 27 دقيقة ثم دقيقة أخرى كل عام حتى عام 2021.
في الوقت نفسه، يبدو أن الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الولايات المتحدة على منصات سناب شات وإنستجرام قد استقر على ما يبدو على 26 دقيقة يوميا، بالإضافة إلى محاولات تلك التطبيقات لزيادة عدد المشاركات.
كان الاتجاه السائد العام الماضي هو أن يقضي الأمريكيون وقتًا أقل على شبكات التواصل الاجتماعية عبر الإنترنت، وكان من المتوقع أن تظل المشاركة الإجمالية ثابتة هذا العام على ساعة واحدة تقريبًا.
قال ويليامسون "إن المكاسب في مشاهدة الفيديو الرقمي تمارس ضغوطًا على معدل الوقت الاجتماعي، والألعاب تخلق أيضًا منافسة جديدة لجذب انتباه المستخدمين. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول إن هناك علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة، فإن هذه الأنشطة تهدد على الأقل تفاعل المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي".