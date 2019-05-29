رياضة

لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
جولين لوبيتيجي
جولين لوبيتيجي
يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
وقال لوبيتيجي: "القرار كان ظالمًا لي ولفريقي.. بدا أنني تخليت عنهم، لكنني لم أفعل ذلك، ولقد كانت مسؤوليتي الوحيدة، حلمي، طردوني وحرموني منه.. أتذكر رحلتي أثناء العودة من موسكو إلى مدريد، 5 ساعات دون التحدث إلى فريقي التدريبي - لم أصدق ذلك، ولم أكن على استعداد لدفع هذا الثمن".   وعن حقبته في الريال،
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
هازارد

هازارد يواصل التلميح بالرحيل عن تشيلسي

لمّح النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف تشيلسي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد معه هذا الصيف. وقال هازارد في هذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأجدد تعاقدي لعام إضافي، هذا وقت طويل، أليس كذلك؟"، وقال هازارد تلك التصريحات ساخرًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية في ظل أن عقده ينتهي مع تشيلسي في صيف العام المقبل، ووجود شقيقي هازارد، ثورجان وكيليان، في صفوف تشيلسي، قبل أن يرحل ثورجان ويبدو أن إيدين سيلحق به قائلا: "أحدنا بحاجة إلى تغيير الفريق، سنرى ما سيحدث عقب نهائي الدوري الأوروبي".
الدوري-الأوروبي

كيف استعدت أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وتستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).
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كورتوا

في ميلاده.. كورتوا الأخطبوط الأصغر في تاريخ بلجيكا

يحتفل اليوم السبت حارس ريال مدريد ثيبو كورتوا بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد في يوم 11 مايو من عام 1992 في مدينة بري البلجيكية، وتدرج كورتوا في أكاديمية الشباب لفريق جينك البلجيكي، وبعمر 18 عامًا لعب دورًا بارزًا في تتويج جينك بلقب الدوري البلجيكي موسم 2010- 2011، لينضم في شهر يوليو من عام 2011 لصفوف تشيلسي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، ومن ثم تمت إعارته مباشرة إلى أتلتيكو مدريد، والذي لعب في صفوفه 3 سنوات نجح خلالها في التتويج بألقاب الدوري الأوروبي عام 2012 وكأس ملك إسبانيا عام 2013 والدوري الإسباني عام 2014.
إنيستا

في ميلاده.. إنيستا قائد البرسا عاشق الريال

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، فمن ينسى هدفه التاريخي في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009، ومن ينسى هدفه الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيدة في تاريخها عام 2010، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 أبريل العام الماضي بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم، ويحتفل الرسام بعيد ميلاد الـ35 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات أندريس إنيستا في السطور التالية كالآتي:
كورتوا

من أتلتيكو للريال.. كيف اختلف مستوى كورتوا؟

عندما انتقل ثيبو كورتوا بصورة مثيرة للجدل إلى ريال مدريد الصيف الماضي، توقع الكثيرون أن يحظى الحارس البلجيكي بمسيرة أسهل من تلك التي مر بها عندما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد، ومع ذلك، وفي موسمه الأول مع الريال، لم يشعر كورتوا بتلك الراحة، وبالنظر إلى الغريم أتلتيكو مدريد، نجد أن حراس الفريق توجوا 5 مرات بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، من بينها مرتان عبر كورتوا نفسه، في الوقت الذي لم يتوج فيه حراس الريال بتلك الجائزة منذ إيكر كاسياس في موسم 2007- 2008.
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كاسياس يتلقى صدمة قوية من طبيب فريق بورتو

تلقى الدولي الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، صدمة عنيفة بعد أن أخبره طبيب فريق بورتو، بأسوأ خبر ممكن أن يسمعه طوال مسيرته، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أمس الأربعاء، خلال تدريبات فريقه نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ حيث خضع الحارس المخضرم لعملية جراحية عاجلة فور وصوله المستشفى. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنطونيو كوربالان، طبيب فريق بورتو طالب كاسياس بالابتعاد عن ممارسة كرة القدم والرياضة عمومًا بشكل نهائي.
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