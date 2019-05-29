لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

جولين لوبيتيجي

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.

وقال لوبيتيجي: "القرار كان ظالمًا لي ولفريقي.. بدا أنني تخليت عنهم، لكنني لم أفعل ذلك، ولقد كانت مسؤوليتي الوحيدة، حلمي، طردوني وحرموني منه.. أتذكر رحلتي أثناء العودة من موسكو إلى مدريد، 5 ساعات دون التحدث إلى فريقي التدريبي - لم أصدق ذلك، ولم أكن على استعداد لدفع هذا الثمن". وعن حقبته في الريال،