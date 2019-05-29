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مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان

تحرير:وكالات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
صلاح قوش
صلاح قوش
اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".
وتأتي هذه الأنباء بعد واقعة رفض أفراد الحراسة لقوش المكونة من أفراد من جهاز الأمن والدعم السريع، السماح لرجال الشرطة القبض على قوش. وكانت عناصر من النيابة العامة السودانية مصحوبة بقوة من أفراد الشرطة حاولت القبض على قوش في مقر إقامته، للتحقيق معه في تهم فساد، إلا أن أفراد حراسته الشخصية رفضوا تسليمه. وقال
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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السعودية رقم 26 بين الدول الأكثر تنافسية عالميا

حققت المملكة العربية السعودية، أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحتلت المملكة المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ 13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
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الملك سلمان يدشن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وقال وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر، خلال الحفل الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة: "إن البرنامج يأتي امتدادا وتطويرا لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن".
اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
مظاهرات-السودان

تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

أصبح المشهد في السودان أكثر ضبابية بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع "الرئاسة المدنية" أيضاً، في الوقت الذي جددت فيه قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية. ووسط جمود المفاوضات وتعثرها بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي، أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاستقالة.
مظاهرات السودان

إراقة دماء ووقف المفاوضات.. ماذا يحدث في السودان؟

كان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، فعلى مدى الأسبوع الجاري، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير الرئيس السوداني السابق، على التخلي عن منصبه.
السودان

بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟

حدد قادة الجيش السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في السودان، نقاط الخلاف بين الجانبين، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأيام الماضية، نتيجة الخلاف حول تكوين "المجلس السيادي" المقترح من قبل لجنة الوساطة، التي تم تشكيلها في إطار التفاوض حول المرحلة المقبلة في السودان. وكان الحراك السوداني قد صعد من مواقفه ردا على ما وصفه بـ"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
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