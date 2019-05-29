برقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الإعدادية في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 72.8% للنظامي و29% للمنازل، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف. وهنأ المحافظ، الطلاب الأوائل، وأثني على نجاحهم، مؤكدا أن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به، مقدما التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.

وتقدم لأداء الامتحان هذا العام 44 ألفا و227 طالبا، حضر منهم 42 ألفا و68 طالبا. واعتمد المحافظ نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18%، إذ تقدم للامتحان 1136 طالبا، حضر منهم 307 طلاب. وجاءت إدارة بني سويف التعليمية في المرتبة الأولى، وبلغت نسبة النجاح بها 88.46%، يليها إدارة ببا 77.15% التعليمية في المركز الثاني،