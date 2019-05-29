جريمة

«النيابة» تودع قاتلة أمها مستشفى الأمراض العقلية

تحرير:محمد الأشموني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
مستشفى الأمراض العقلية
مستشفى الأمراض العقلية
أودعت نيابة غرب الكلية موظفة سابقة، متهمة بقتل والدتها المسنة، وذبح قطة فوق جثتها، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وسرعة تشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كذا تسليم الجثة لذويها.. وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة القتيلة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بجروح طعنية في الصدر، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة فوق الجثة.
كشف ضباط مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة لسيدة عجوز داخل مسكنها، حيث تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة لسيدة 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على قطة مذبوحة وموضوعة أعلى جثة المجنى عليها، وتبين
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تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
حبس-متهمه

حبس فتاة و4 آخرين لاختطافهم طالب بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس فتاة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاختطافهم طالب جامعي واحتجازه وتصويره عاريا وإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة. والبداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "إسلام"، 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، بقيام 6 أشخاص باختطافه في أثناء ذهابه للامتحان.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
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جثة-فى-شقة

«قطة مذبوحة وجثة».. موظفة تقتل أمها بمقص في الزيتون

كشف ضباط مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة لسيدة عجوز داخل مسكنها، حيث تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة لسيدة 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على قطة مذبوحة وموضوعة أعلى جثة المجنى عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها، وأنها تخلصت منها بمقص، وقتلت القطة، كما حاولت طعن شقيقها لدى محاولته السيطرة عليها.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو على رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر مقر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاه داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
مرور (3)

أوناش مرور لمواجهة الأعطال المتوقعة بسبب الحرارة

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط المروري بالميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة قائدي السيارات بسرعات جنونية، وتم ضبط 1662 مخالفة رادار خلال 24 ساعة، بالطرق السريعة، "زراعي - صحراوي" ومداخل ومخارج القاهرة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها بالطرق الداخلية والميادين الحيوية، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عبر توزيع خدمات إضافية وعمل حملات مرورية لرصد المخالفات بكافة أنواعها، وعمل تحليل مخدرات عشوائي للسائقين.
جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
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