تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

يذكر أن المجلس الانتقالي السوداني وتحالف المعارضة توصلا مؤخرا إلى اتفاق لتشكيل هيئة جديدة لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة. وكان رئيس المجلس الانتقالي في السودان قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية.وفي أبريل الماضي، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، مع عضو المجلس العسكري