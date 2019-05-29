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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا
أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا
بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
يذكر أن المجلس الانتقالي السوداني وتحالف المعارضة توصلا مؤخرا إلى اتفاق لتشكيل هيئة جديدة لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة. وكان رئيس المجلس الانتقالي في السودان قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية.وفي أبريل الماضي، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، مع عضو المجلس العسكري
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مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان

اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".
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السعودية رقم 26 بين الدول الأكثر تنافسية عالميا

حققت المملكة العربية السعودية، أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحتلت المملكة المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ 13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
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الملك سلمان يدشن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وقال وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر، خلال الحفل الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة المكرمة: "إن البرنامج يأتي امتدادا وتطويرا لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن".
اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
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المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
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ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
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السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
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