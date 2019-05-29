أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

الشهيد خالد مغربي

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».

وذكرت أرملة الشهيد: «عايزة اقول إن إحنا النهارده دا عيد بالنسبة لنا، مش يوم عادي، إحنا صاحيين الصبح نازلين الشوارع حاسين إنه في عيد، اللي حصل دا شفى جزء من غليلنا، هو طبعا مبردش نارنا أبدا بس شفى جزء منه، وإحنا كنا مستنين إن دا يحصل والحمد لله إن هو حصل وفي التوقيت دا».وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي