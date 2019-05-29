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أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الشهيد خالد مغربي
الشهيد خالد مغربي
علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
وذكرت أرملة الشهيد: «عايزة اقول إن إحنا النهارده دا عيد بالنسبة لنا، مش يوم عادي، إحنا صاحيين الصبح نازلين الشوارع حاسين إنه في عيد، اللي حصل دا شفى جزء من غليلنا، هو طبعا مبردش نارنا أبدا بس شفى جزء منه، وإحنا كنا مستنين إن دا يحصل والحمد لله إن هو حصل وفي التوقيت دا».وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وبذلك يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
المستشار-هانى-عبد-الجابر-محافظ-بنى-سويف

برقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الإعدادية في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 72.8% للنظامي و29% للمنازل، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف. وهنأ المحافظ، الطلاب الأوائل، وأثني على نجاحهم، مؤكدا أن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به، مقدما التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
محافظة-دمياط-منال-عوض (2)

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة الإمكانيات لدعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.
وزيرة-الصحة

بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا

تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.
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اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

نشرت فضائية "دي إم سي" لحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، الإرهابي من ليبيا. وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا.
ليبيا-تسلم-هشام-عشماوى-لمصر (2)

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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