أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
وذكرت أرملة الشهيد: «عايزة اقول إن إحنا النهارده دا عيد بالنسبة لنا، مش يوم عادي، إحنا صاحيين الصبح نازلين الشوارع حاسين إنه في عيد، اللي حصل دا شفى جزء من غليلنا، هو طبعا مبردش نارنا أبدا بس شفى جزء منه، وإحنا كنا مستنين إن دا يحصل والحمد لله إن هو حصل وفي التوقيت دا».وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي
وذكرت أرملة الشهيد: «عايزة اقول إن إحنا النهارده دا عيد بالنسبة لنا، مش يوم عادي، إحنا صاحيين الصبح نازلين الشوارع حاسين إنه في عيد، اللي حصل دا شفى جزء من غليلنا، هو طبعا مبردش نارنا أبدا بس شفى جزء منه، وإحنا كنا مستنين إن دا يحصل والحمد لله إن هو حصل وفي التوقيت دا».
وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه». (التفاصيل)