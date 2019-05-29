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الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مسلسل سوبر ميرو
مسلسل سوبر ميرو
بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.
وما زالت "أميرة" تعاني من خطيبها "ليمون" أحمد سلطان، بسبب حبها شخصا آخر، في حين يصر هو على أن يتزوجها، لكن "أميرة" مصرة على "فركشة الخطوبة". وكادت اليابانية تتسبب في جنون زوجها "هدهد" عندما أخذت "تحويشة" عمره دون أن يعلم واشترت بها "مخلل"، إلا أنها وضعت فيها "سكر" بدلا من الملح؛ بسبب عاداتهم في اليابان،
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إيلين-دي-جينيريس

المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

كشفت المذيعة الأمريكية الشهيرة ألين دي جينيريس، خلال لقاء لها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman، الذي يعرض على شبكة نتفليكس، عن تعرضها للتحرش في فترة المراهقة، على يد زوج والدتها، الذي استغل إصابة الأم بمرض السرطان الخبيث، وعجزها صحيًا عن الالتفات لابنتها، ليعتدي على "إلين" جسديًا. ووصفت "ألين" التجربة التي تعرضت إليها في صغرها، بالتجربة الأليمة، كونها كانت ضحية التحرش في هذه السن الصغيرة، ولم يكن هناك أحد بجوارها ليحميها مما يحدث لها، بحسب موقع ET الأمريكي.
الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
علامة-استفهام

علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
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سوبر-ميرو (2)

«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 8.. عريس يتقدم للبطلة الخارقة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "سوبر ميرو" بهجوم من أفراد شرطة "الإنتربول" على عصابة دكتور "تاندوري" حمدي الوزير، بفضل خطة "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، و"هدهد" حمدي الميرغني، للإيقاع بـ"حمدي الوزير" بعد محاولته سرقة كلية "هدهد" مقابل المال، إضافة إلى سرقته كلية "عم لطفي" الغلبان، ومع نجاح "سوبر ميرو" في إلقاء القبض على واحد من أخطر تجار الأعضاء في مصر والعالم تأكدت بطولتها، وبات من الواضح أنها قادرة على أن تواصل مسيرتها لإنقاذ الناس، وتدمير الأشرار، ولم تعد "أميرة" مكسورة الجناح التي يقهرها الآخرون.
مسلسل سوبر ميرو

سوبر ميرو الحلقة (6).. إيمي تحقق في جريمة سرقة أعضاء

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «سوبر ميرو» بـ"أميرة"، إيمي سمير غانم، جالسة في مكتبها بموقع جريدة "الخبر الأكيد"، وكالمعتاد كان مديرها غاضبًا من تقصيرها في عملها، وقلة عروض الإعلانات التي يتلقونها على الموقع، رغم أن الدعاية مسؤوليتها الأساسية كاختصاصية سوشيال ميديا، وبعد أن أنهى المدير وصلة توبيخ "أميرة"، ذهب إلى زميلها أحمد سلطان، الذي كان يعرض عليه تحقيقا جديدا عن جرائم سرقة أعضاء منتشرة في المستشفيات حاليا، إلا أن المدير واصل السخرية من زميلها أيضًا.
مسلسل سوبر ميرو

خامس حلقات «سوبر ميرو»: «إيمي» تهزم عصابة إجرامية

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «سوبر ميرو» بانكشاف بطولة أميرة "إيمي سمير غانم" الخارقة للعالم بأكمله، بعد أن تم تصوير فيديو لها وهي تقاوم أحد سارقي محل المجوهرات، وتستعيد الذهب المسروق، بالخطأ. ورغم أن مصر بأكملها تعرف بوجود بطلة خارقة الآن، فإن أقارب وأصدقاء "أميرة" لا يعرفون بعدُ أنها سوبر ميرو، بناءً على طلب مدرب سوبر ميرو الخاص "هدهد" حمدي ميرغني، وهو ما دفع "أميرة" إلى أن تطلب من "هدهد" أن يسمح لها بأن تصرح لـ"مروان" بأنها بطلة خارقة كي يقع في غرامها، لكنه رفض خوفًا عليها.
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