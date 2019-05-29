الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مسلسل سوبر ميرو

بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.

وما زالت "أميرة" تعاني من خطيبها "ليمون" أحمد سلطان، بسبب حبها شخصا آخر، في حين يصر هو على أن يتزوجها، لكن "أميرة" مصرة على "فركشة الخطوبة". وكادت اليابانية تتسبب في جنون زوجها "هدهد" عندما أخذت "تحويشة" عمره دون أن يعلم واشترت بها "مخلل"، إلا أنها وضعت فيها "سكر" بدلا من الملح؛ بسبب عاداتهم في اليابان،